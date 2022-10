Albelda: “La renovación de Gayà es muy buena para el Valencia”

Partido siempre especial: Valencia CF- FC Barcelona

“Es un partido muy atractivo. Cuando llegan Madrid y Barça, a todos nos pone un poquito más…”.

Qué recuerdos tiene

“Aquella época, entre que nosotros teníamos un equipo poderoso y el Barça, que estuvo seis años sin conseguir ningún título… imagínate. Nosotros ocupamos ese lugar y ahí pasamos a pelear bastante bien con el Madrid por conseguir cosas. Recuerdo un 2-4 con Benítez, que nos quedamos con 10 jugadores y pudimos ganar. Ha habido grandes partidos…”.

Con qué jugador se queda de aquel rival

“Me lo pones difícil. De la última época, evidentemente Messi. Si me remonto más atrás, me quedo con Figo. Cada vez que recibía el balón, nos llevaba a todos hasta el área. En la chilena de Rivaldo estoy, sí. Calla, calla. A mí me pasa la pelota por encima. Pero cada vez que veo el vídeo pienso: ¡si estábamos bien colocados! Y no pienso en la genialidad de Rivaldo y no en un error nuestro”.

Albelda se enfrentó en muchas ocasiones al BarçaVCF





Con Ronaldo también se enfrentó

“Sí, pero ya estaba en el Madrid. Era impresionante, muy poderoso, muy completo. Mucha gente lo compara con Cristiano… y yo me quedo con el brasileño”.

Qué le parece el Valencia CF de Gattuso

“Cuando los resultados no salen como quieres… y además las sensaciones, no puedes hablar de mala suerte: la segunda parte contra el Elche, Sevilla o Mallorca donde los rivales crecen y tú no, ellos merecieron esos resultados y, evidentemente, te preocupas. Pero Gattuso también lo ha reconocido y está en ello. Para mí, el análisis es: el tema físico me parece hasta normal. Nadie pasa toda la temporada con un nivel súper alto. Y más como quiere jugar Gattuso con presión alta a todo el campo. Entonces, para mí, de vez en cuando tendría que tener el plan B: voy ganando, repliego líneas y juego más a la contra. Sería interesante manejarlo. Intentas presionar, ya no estás bien… y si no te encuentras cómodo en la presión, juntas líneas y juegas a la contra”.

Qué destaca de la plantilla actual

“Para mí, sorpresa ha sido Samu Lino. Al resto, más o menos los conocía. El hijo de Kluivert, Cavani, Samu Castillejo… Nico me gustaba en el Barcelona. Lino era el desconocido y el que creo está siendo más regular de todos. Siempre genera algo. Es muy difícil acoplarse como él lo ha hecho desde el minuto uno”.

Sigue faltando un mediocentro puro

“Guardar el sitio (Guillamón y Nico) lo guardan. El problema es más de características, de despliegue. Cuando juegas con tanto campo por delante, cuando sale el rival tienes que tener mucho físico para aguantar las embestidas, para salir ganador de los duelos, para hacer faltas tácticas… Tanto Hugo, que lo está haciendo muy bien, como Nico, son de un perfil más técnico. Virtuosos con balón pero que sufren en las transiciones de ida y vuelta. Gente con más físico las soportarían algo mejor”.

Medirse al Barça siempre tiene un extra de motivación

“Hay una cosa buena: el equipo tiene muy claro el concepto y lo que quiere. Por ahí ya se avanza. Al rival lo consideras y dices: tenemos que estar muy bien para ganarle. A un partido y en casa, el Valencia le puede hacer daño al Barcelona. La posesión te la va a pelear, es evidente. Pero después, es un equipo que en transiciones sufre. La baja de Yunus me preocupa porque es capaz de recorrer con balón y sortear contrarios. A un partido, se le puede ganar”.

¿Le ha sorprendido Cavani?

“Cuando se firmó a Cavani, miré: 35 años, tantos meses sin jugar, estadísticas de goles y lesiones… dije: buf, qué difícil va a ser esto. Empezó a entrenar solo, el plan fue a contrarreloj para que tuviera minutos y sí que me ha sorprendido. Pensé que sería difícil sacarle rendimiento y mira, lleva cuatro goles. Sus dos goles de cabeza, sobre todo en Mestalla contra el Elche, como arranca y la potencia de salto. Está superando las expectativas pero no porque no tuviera confianza en él. Tenía mis dudas por todo lo anterior”.

Villa compartió vestuario con Albelda como capitánVCF





Homenaje a Villa. Ha generado controversia sobre si merecía o no la lona en Mestalla…

“¿Controvertido? No me planteo cuestionar nada. El club decide. No me gusta estar en mi vida cuestionando cosas que hacen los demás. Es tan absurdo tirarnos piedras aquí todos por tonterías y gilipolleces que no me planteo… A mí no se me había pasado por la cabeza si la merecía o no. Se ha decidido lona para el Guaje: ¡pues fenomenal! El Guaje ha sido un gran jugador del Valencia, de la selección… de mucho nivel y que aportó mucho al Valencia. Y dejó un buen dinerito en la caja cuando se le vendió. No fue una mala jugada”.

Renovó Gayà

“La decisión la toma cada uno. Es muy buena para el Valencia, no solo por la renovación si no lo que implica esa renovación. Es tener un referente para muchos años. Siempre que el Valencia ha conseguido cosas ha tenido referentes valencianos. Significa mucho para los que lo hemos vivido. Con el paso de los meses, yo lo veía más complicado. El jugador tiene un nivel, muy muy alto, tocando la selección y pretendido por muchos equipos y pensé: qué difícil va a ser, poder retenerlo. José (Gayà) tenía que tomar una decisión y decidió quedarse aquí muchos años. Me quedé con su mensaje: los pequeños cambios. La llegada de Gattuso y la salida de Anil (Murthy). Estas dos cosas, le entendí que fueron importantes y me lo creo. Al final, te puedes sentir bien en tu casa pero no estar cómodo con cómo están yendo las cosas”.

Albelda aplaude el ejemplo que ha dado Gayà con su renovaciónVCF





No estuvo en el acto…

“No me gusta estar aquí alimentando gilipolleces. Quiero vivir tranquilo y ser feliz a mi manera. A Gayà le tengo un aprecio enorme. Debutó en mi época, compartimos representantes, nos visitábamos en los Campus… Pero a mí se me avisa y yo tengo unas obligaciones de trabajo que me es imposible acudir. Se me manda un mensaje de Layhoon, también de JaviRibes. Yo estoy cuatro días a la semana en Barcelona trabajando. A mí me coincidía. Layhoon lo entendió perfectamente que no podía estar. Tengo una agenda de trabajo y no me la pude quitar. Con LaLiga haciendo los partidos en Movistar”.