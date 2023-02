Albelda: "Estoy muy asqueado. Para muchos yo era un Judas"

David Albelda ha pasado este mediodía por los micrófonos de Deportes COPE Valencia para analizar la situación del Valencia CF. El equipo dirigido por Rubén Baraja perdió ayer ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y es penúltimo de LaLiga a falta de 16 partidos para terminar el campeonato. Real Sociedad, Barcelona, Osasuna y Atlético Madrid son los rivales que tiene la entidad de Mestalla en las próximas jornadas, lo que dificulta el optimismo de la gente.

Sensación tras la derrota

Mucha preocupación por todo en general. A lo deportivo le añado la división que hay en la calle en muchos parámetros. No he conocido situación más complicada y delicada que esta.

La puesta en escena a nivel deportivo con Baraja

Por lo que he visto a Baraja cuando ha entrenado, él se sentiría más cómodo en un 4-4-1-1, que es lo que hemos mamado como jugadores del Valencia CF y nos ha ido bien. Pero igual para eso tienes que dar un vuelco radical en ciertas posiciones. La más radical seria encontrar ese mediocentro de contención del que tanto se ha hablado. Baraja sigue la línea de Gattuso y Voro después de jugar con tres en el medio después de analizar la plantilla que tiene. Si quieres aguantar un poco en el centro y tener algo de físico, igual tienes que poner a Diakhaby en el centro. Son situaciones que cambian mucho la dinámica y el estilo de lo que viene teniendo el equipo desde el principio.

La opción de Diakhaby de pivote. ¿Está preparado?

No trabajo el día a día con la plantilla. Si Baraja y Marchena deciden no hacerlo… Ayer vuelven a apostar por Lato y muchos se preguntan porqué no Jesús, que se le reclamaba a Gattuso. Son decisiones del que trabaja cada semana con la plantilla. Incluso ayer dejar a Almeida y quitar a Ilaix. Cada uno con un análisis desde la distancia habríamos hecho cosas diferentes.

¿Dónde está el problema?

El tema miedo me sobrepasa. Si tienes miedo no puedes jugar en Primera División. Para jugar ahí hay que estar muy bien de cabeza y soportar mejor la presión que otros. Este tema lo descarto, también el físico. El equipo no ha estado jugando en Europa. Sí me chirría el aspecto defensivo. Son cuatro córners que centran y cuatro que rematan. Seguro que Baraja les habrá dado los vídeos del rival, pero después está el tema personal de cada uno. Son cosas que hay que mentalizarse y mejorar. El fútbol de élite son detalles. Igual con esos detalles no pierdes en Valladolid, Girona y Getafe. Parece una tontería pero no estaríamos en descenso. Habrías sumado tres puntos más. Tiene pinta que va a ir muy ajustado al final.

¿Se puede cambiar eso a estas alturas de la temporada?

Sí, pero tienen que encontrar la tecla y necesitan el apoyo de los jugadores. Me cabrea que Alderete lo conocemos todos y resulta que está libre en el córner.

¿Qué supuso para ti el descenso y qué supondría?

Yo era muy pequeño. Era otra época. No habíamos saboreado la gloria hacía poco. El Valencia CF no se manejaba en la parte alta. Era una plantilla de la casa en un concepto de fútbol diferente. No supuso el mazazo que puede suponer ahora. El VCF ha estado considerado uno de los cocos incluso a nivel de Champions, recuerdo cuando íbamos por Europa.

¿Vislumbras el descenso?

Vislumbro el descenso, esa es la realidad. No creo que nadie no vea la posibilidad de que el VCF descienda. No hay motivos para pensar que no vas a ser candidato a esa pelea. Hay que afrontarlo. Es lo que hay. Estoy muy asqueado de la situación general desde hace muchos años. Desde el proceso de venta, de la época Soler, de todos los valencianistas que reparten carnets y vendieron sus acciones. Es así de triste, no quiero volver atrás. Hace tiempo que decidí quitarme de la trinchera y me dedico a mis hijos, así seguramente viva menos asqueado. Si yo me implico al 100% como aficionado o ex jugador, me vuelvo loco en casa. Y no quiero. He vivido mucho. He estado seis horas en un juicio contra el presidente del VCF y para muchos yo que era un Judas y me llamaban de todo por la calle. De aquello salió esto. Aurelio lo hizo tan bien que le dieron la presidencia del puerto. Salvo en Ibiza y los patronos todos de rositas. Muchos siguen vinculados a la política y al entorno del VCF. No les engañaron, se dejaron engañar. Haberse ido. Nunca en mi vida he escuchado a nadie de Meriton decir qué iban a hacer. Se lo escuché a Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. Ahora hay que exigirle a Meriton. Adelantaríamos más pidiendo el cambio de la gestión y el modelo de club que el hecho de que vendan. Es un proceso mucho más complicado. Que quieran irse, que haya ofertas...