Aitor: "Tras fallecer mi padre me planteé volver a casa, me daba igual si era en Segunda División"

El guardameta del Levante UD, Aitor Fernández, saca su lado más sincero en una entrevista para el canal de YouTube de "En la furgo con" tras una temporada especialmente complicada a nivel personal. Sin tapujos, ha valorado varios temas tabú dentro del mundo del fútbol y reconoce que, por momentos, valoró la posibilidad de abandonar la disciplina granota para estar más cerca de su familia, aunque la ayuda profesional fue fundamental para tomar una decisión definitiva.





El fallecimiento de su padre

Siempre recuerdo todas mis acciones de cada partido. Después de fallecer mi padre, tuve unos meses que no me acuerdo absolutamente de nada. Cuando yo detecté eso, empecé a trabajar con ayuda psicológica fuera porque no disfrutaba del juego, no era yo. El entorno tampoco ayuda, nos juzgan como si fuéramos máquinas, no personas. Es el circo que hay montado en torno al fútbol.

El deseo de volver con los suyos y la salud mental

Veía a mi madre muy afectada con el fallecimiento de mi padre y yo también tenía ganas de estar cerca de la familia, todo lo que soy a día de hoy se lo debo a ellos. Me he planteado regresar al País Vasco, me daba igual si era volviendo a Segunda División. La psicóloga me ayudó a cambiar ese pensamiento, me hizo ver que debía seguir adelante. Aunque volviese a Mondragón a jugar y no iba a volver mi padre. Vas a un psicologo y parece que estás loco, y es todo lo contrario.

Una lesión complicada

(El pasado mes de noviembre) tuve un golpe en los testículos y me lo perforé. Tengo un 10% del testículo roto. He estado jugando todo el final de temporada con una coquilla, todo eso la gente no lo sabe.

Toxicidad en redes sociales

El fútbol ha perdido un poco la esencia del deporte. Esto es una especie de circo en el que, al final, hay que llenar periódicos. Cada vez es menos deporte y más negocio. No hay filtros en redes sociales, el Twitter me lo he quitado. Está abierto, hay una persona que me lleva las redes sociales pero me borré las aplicaciones. La gente va a hacer un poco más de daño y llegaba un momento en que me estaba afectando también.

Aitor Fernández calienta antes de un partido

Insultos a De Gea

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lleva muchísimos años siendo, para mí, uno de los mejores porteros del mundo. Quizá el entorno haya sido el que le haya hecho cometer en los últimos años los errores que está cometiendo. No ayudamos (yo el primero) a que esto vaya a mejor. Me parece muy injusto que a De Gea se le trate como se le está tratando después de la trayectoria que lleva.

'Caso Neuer' y la homosexualidad en el fútbol

No merece la pena hablar de esto. La UEFA se tiene que meter en lo que se tiene que meter y si ellos creen que es un tema político, no sé qué política tienen ellos. No entiendo el por qué. En el fútbol la homosexualidad es un tema tabú, pero evidentemente tiene que haber homosexuales en el fútbol. Por estas causas los futbolistas deberíamos dar un paso al frente, pero hay mucha gente que opina distinta y lo que no queremos es que se nos echen encima. Quizá sea egoísmo por nuestra parte.

La burbuja de la élite futbolística

Un futbolista vive una vida totalmente irreal. Diría que nadie, salvando a los grandes empresarios, tiene los salarios desorbitados que tenemos nosotros. Yo soy una persona que no gasto apenas: me tomo mi cafecito, como en casa… no tengo ningún vicio. Creo que la gente pierde un poco el norte, pero eso ya es la educación que te han dado en casa. Que cada uno sea suficientemente maduro para gestionar su futuro. Nosotros con 35 años ya somos viejos, y fíjate si luego quedan años para poder vivir.

Las casas de apuestas

Es un negocio donde hay mucho dinero de por medio. Para pagar los salarios es prácticamente necesario, más aún con el FPF. Ojalá cambie. La Liga debería ser la que prohiba todas estas cosas.