Aitor: "Por la forma de pitar hoy en día me parece penalti claro de Kessié a Fran"

Su llegada a Pamplona

Contento y feliz, los cambios nunca son fáciles pero hemos acertado. Tanto mi mujer y la niña como la familia están felices así que disfrutando un poquito.

La distracción de la Copa del Rey

Es cierto que la cabeza se va un poco al partido de Bilbao pero tenemos una gran ilusión en Liga porque estamos ahí arriba, estamos viendo que hay que conseguir puntos para librarse y estamos todos ilusionados y el entrenador está haciendo rotaciones, estamos muy enchugados y salga el que salga en Mestalla vamos a dar la cara, buscar esos puntos que nos sigan manteniendo ahí arriba.

La crisis del Valencia CF

LaLiga ha cambiado en los últimos años. Nadie esperaba que el Levante UD descendiera el año pasado con la plantilla que tenía. Y creo que el fútbol ha cambiado muchísimo, está todo igualado y en el momento en el que te relajas un poco uno siempre tiende a sufrir. El VCF tiene un equipazo, hecho para objetivos mucho más ambiciosos y ahora le toca remar. Está defendiendo muy bien en los últimos partidos, quizás le cuesta en ataque, le está viendo las orejas al lobo y será un partido complicado.

¿Es el VCF candidato al descenso?

A día de hoy está metido en descenso. El tema es que están ahí, no sé si son candidatos o no. Al principio de temporada no. Ahora están ahí y hay que seguir peleando... incluso nosotros. Este año está siendo una temporada en la que hay que hacer muchísimos puntos y al valencianismo tampoco le tiene que quemar el decir que está peleando por descenso y que le va a tocar sufrir.

VCF y Osasuna se han visto perjudicados en la última jornada, ¿para Aitor fue penalti sobre Fran Pérez en el Camp Nou?

Ahora con el videoarbitraje y el VAR todos los contactos se pitan penalti, con lo cual por la forma que hay de pitar hoy en día me parece un penalti claro. En todas las jornadas el VAR es una herramienta que está para cambiar decisiones que hayan sido unas 'cagadas' muy grandes. Que haya campos que se piten unas cosas y en otros no se pite la misma acción pues es lo que a nosotros los jugadores no entendemos. Me parece un balón que Fran se la da demasiado larga y quizás no llegue pero es verdad que hay contacto y me parece que hay penalti. No sé no sé. ¿Tener miedo? Creo que los árbitros intentan hacer el mejor trabajo posible, unas veces acertarán y otras veces no como todos en su trabajo.

Aitor, durante su presentación con CA OsasunaMARCA





