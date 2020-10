Aitor: “A mí se me dijo que me iban a valorar como me merezco. Me quedaría aquí toda la vida”

Tercera temporada en el Levante UD

“Un sueño hecho realidad. Todavía me acuerdo cuando el Numancia aceptó la propuesta del Levante. Me parece que fue ayer mismo”.

El mejor portero de la temporada anterior

“Nunca me he creído esas cosas. Bueno, tuve una época en mi vida que no era tan maduro como yo me creía. Ahora no. Trato de ser mejor cada día, evidentemente, fue una gran temporada, todo positivo. A ver si este año podemos igualarla o al menos acercarnos a ese nivel”.

“Sí, la temporada pasada sí. Esperemos que esta temporada el foco esté en otro tipo de jugadores, delanteros, por ejemplo. Será que han metido un montón de goles que nos ayuden a sumar un montón de victorias”.

Aitor, en una acción con el Levante UD

Le han dicho que esta temporada no ha comenzado igual

“Algún comentario ya se escucha. Alguno en el vestuario ya dice ‘cabrón, este año ya no paras ni una’. No habrán visto los primeros partidos del año pasado, al principio a uno le cuesta coger un poquito la forma. Yo me siento cada vez mejor y llegaremos al punto óptimo seguro. Mi objetivo es mejorar siempre la temporada anterior.

Caparrós, Bielsa, Marcelino, Arrasate, Milla, Lopetegui, Paco López

“He entrenado con entrenadores top a nivel mundial. De todos sacas algo positivo, y más sobre esta gente. He aprendido muchísimo de fútbol para que me apasione este deporte”.

¿Con quién se queda?

“Me quedo con Paco López. No porque sea mi entrenador. Es el que me ha dado la oportunidad de debutar en Primera División y hacer mi tercera temporada en Primera. No tengo ninguna duda y siempre estaré en deuda con Paco López”.

Su futuro

“Yo siempre lo tengo claro. Cuando terminó la temporada, mis agentes tuvieron una reunión con el club. El club me trasladó que querían que me quedase aquí sí o sí. Yo soy muy feliz aquí. Cualquier canto de sirena que ha habido, lo he dejado al margen porque yo quería seguir así. También es cierto que en algún momento de mi carrera deportiva me gustaría volver a casa. Siempre lo he dicho. Pero no era el momento, no ha sido el momento, no sé cuándo lo será. Pero a día de hoy desde luego no y por eso estoy aquí”.

Renovación

“Evidentemente, a mí se me dijo que me iban a valorar como me merezco. Y punto. Eso es lo que a mí me sirvió para decir: a mí en un club donde me valoran, donde me quiere la afición… yo me quedaría toda la vida aquí. Por lo cual, es lo que se me dijo, todavía no hemos hablado nada pero yo confío en el club. Será cuestión de tiempo que nos sentemos, hablemos de esa mejora y que me valoren como creo yo que me tienen que valorar en este club y como creen ellos que me tienen que valorar”.

No han vuelto a hablar

“No, porque yo soy consciente de los problemas que ha tenido el club con el límite salarial. Éramos muchísimos en plantilla. El club tiene que priorizar. Ellos me dan la palabra, pues ya hablaremos cuando toque. Primero haced vuestro trabajo y luego, cuando me toque a mí, estaré esperando. Dando todas las facilidades posibles porque soy muy feliz aquí y el club me ha demostrado que también están muy felices conmigo”.

Aitor celebra un gol de su equipo

La oportunidad del Levante UD

“Al final el Levante ha sido el equipo que me ha dado la vida. Qué menos que poder recompensarle de la mejor forma que poder pasar aquí los máximos años posible”.

El equipo

“El equipo sigue siendo el mismo, el míster también. En ese aspecto, no hemos tenido grandes incorporaciones y es importante que siga la misma gente. Contra el Valencia CF hicimos un verdadero partidazo con balón. Sin balón concedimos, no tantas pero claras. Nos hicieron muchísimo daño. El equipo ha crecido muchísimo defensivamente. Hay que hacer un poquito más. Hay muchísima ilusión en el ambiente”.

Coronavirus

“Ahora pasando momentos complicados, tengo un tema familiar en casa con esta dichosa pandemia. De todo saldremos, nos haremos más fuertes. Es raro, hemos salido de todas las crisis y de esta también”.

La Liga

“Movemos muchísimos millones de euros y La Liga terminará sí o sí”.