Adiós a la temporada más larga

No ha llegado a ponerse por delante en todo el partido, pero ha estado muy cerca en el momento decisivo. Faltando cuatro minutos para acabar el tercer partido de semifinales de la Liga Endesa, Valencia Basket ha dispuesto de varios ataques, con 68-67 en el marcador para meterle el miedo en el cuerpo al Real Madrid, pero no lo ha conseguido.

Las principales causas han estado en la falta de acierto y fundamentalmente en el rebote. Los blancos han capturado 39 balones (13 de ellos ofensivos) por 30 de los 'taronja' (sólo cinco en ataque).

Espectacular defensa de Labeyrie a TavaresFoto: ACB Media



Ha tenido la tentación Valencia Basket de dejarse ir en algunas fases del choque y no lo ha hecho. El Madrid se ha puesto nueve puntos por delante en el tercer cuarto (59-50) y también faltan algo más de siete minutos para el final (68-59), pero los de Jaume Ponsarnau no le han quitado la cara a la eliminatoria y han tratado de agarrarse a la pista hasta el bocinazo final.

Nikola Kalinic ha sido el jugador de los vistantes que más ha brillado (13 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias) en su posiblemente último partido de naranja. Su finalización de contrato y la ausencia de Euroleague el próximo curso separan su camino de València parece que definitivamente. Se le añorará.

Kalinic y Tobey saltan ante AlocénFoto: ACB Media



No será el único cambio, incluido el banquillo. Tras tres temporada al frente del equipo Jaume Ponsarnau ha dejado una farse inquietante en su última comparecencia, "Quien esté" ha dicho para referirse al responsable de hacer mejorar a Valencia Basket de ahora en adelante. En las próximas horas saldremos de dudas.

Fin a la temporada más larga de la historia del equipo, con 77 partidos oficiales disputados, y un total de 60 por ciento de triunfos, aunque la vitrina no se ha abierto en este curso. Por una victoria el equipo no se metió en las eliminatorias de la Euroleague y por cuatro puntos no ha accedido a las finales ACB. El baloncesto es así.