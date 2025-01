Aarons: "Vengo preparado para la batalla por la salvación"

El último fichaje del Valencia CF, Max Aarons ha sido presentado en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Se convierte en el segundo inglés en la historia del conjunto valencianista. Llega para sustituir a Thierry Rendall, cedido desde el Bournemouth hasta final de temporada y convencido de poder aportar al equipo para lograr la permanencia en la primera división del fútbol español.

“Es increíble estar aquí. Sé que el Valencias CF es un gran club, aunque no está en su mejor momento, pero estoy dispuesto a aportar todo lo que pueda”.

Corberán

“Ya sabía cuál era la situación del equipo antes de venir. Pero ya he dicho que estoy convencido de que puedo aportar un impacto en esta segunda parte de la temporada. He hablado con Corberán. Me gusta como entrenador, así como el proyecto que tiene”.

Situación del equipo como colista

“Estoy preparado para esta situación. Es un desafío muy importante estar aquí en esta segunda mitad de la temporada y ya conozco este momento de cuando estuve en el Norwich City FC”.

Corona ha presentado al nuevo fichaje

Proyecto

“Todos en el mundo conocemos la dimensión y la importancia del Valencia CF. Estuve hablando con Kluivert y me dijo cosas increíbles sobre el Club. Él estuvo aquí en una situación parecido y listo para la batalla”.

Competitividad con Foulquier

“En cualquier equipo hay competencia, pero el objetivo principal es ganar y eso es a lo que vengo aquí: a tener un buen desempeño y jugar bien”.

Primeros contactos con el Valencia CF

“A mediados de diciembre cuando mi agente me mencionó el Valencia CF. Conocía muy bien la importancia del Club y le dije que empujara para venir”.

Adaptación al fútbol español

“Vengo de la Premier League y sé lo duro que es jugar allí y también aquí en LALIGA. Va a suponer un gran esfuerzo, hay grandes equipos, pero estoy convencido de que me voy a adaptar muy rápido”.

Contrato de cesión

“Estoy aquí cedido hasta final de temporada. Estoy centrado en jugar bien este segundo tramo de la temporada y estar preparado para cada partido”.

Futbolista que más le ha impresionado

“Solo he entrenado con él una vez, pero me ha impresionado Mosquera”.

Recuperar su mejor versión

“No dudo de mi calidad y estoy seguro de que vais a ver mi mejor versión. En Norwich FC fue increíble, sin embargo, en el Bournemouth FC tuve una lesión y es difícil volver. Pero no tengo ninguna duda de mí mismo”.