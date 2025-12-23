2026, el año de los abonos para el Nou Mestalla

2025 ha sido el año de la reanudación de las obras del Nou Mestalla. Tras quince años parado, las instituciones concedieron la licencia al Valencia CF para continuar con la construcción del nuevo estadio. Y parece que ahora va en serio. La hoja de ruta pactada con el Ayuntamiento prevé su finalización para el verano de 2027, lo que supondría que al actual Mestalla solo le queda temporada y media de vigencia. 2025 termina con la colocación de las primeras vigas para la cubierta y en 2026 asistiremos a grandes avances en la instalaciones de Cortes Valencianas. Un año en el que el club empezará a asignar los asientos del nuevo campo. Lo hará en el último trimestre de 2026-

El Valencia CF prevé atender de forma personalizada a cada socio para encontrar la localidad que mejor se le adapte en el Nou Mestalla. Se primará la antigüedad y en el caso de querer obtener asientos en grupos se calculará el número de socio promedio. Eso es algo que se realizará entre septiembre y octubre del 2026. Entre noviembre del 2026 y mayo 2027 se seleccionarán los asientos y en el verano de 2027 se pondrá en marcha la habitual campaña de abonos.

El 100% de los 70.044 asientos estarán protegidos por la cubierta, que incluirá placas fotovoltaicas en la parte superior. Una obra diseñada por el despacho de arquitectura Fenwick Iribarren y ejecutada por FCC. Un estadio moderno sobre el que el presidente del Valencia CF, Kiat Lim, sustentó el futuro económico de la entidad en la pasada Junta de Accionistas: "El Nou Mestalla será clave para resolver el actual cuello de botella provocado por las normas del Fair Play Financiero y las limitaciones de ingresos". Un mensaje que recalcó también el CEO de Fútbol, Ron Gourlay: "Si piensan que podemos competir con los grandes, no podemos sin el Nou Mestalla, el fútbol exige ingresos comerciales. Solo se puede trabajar con el Fair Play Financiero y el Nou Mestalla".

VCF En 2025 se reanudaron las obras 15 años después

Se entiende el Nou Mestalla como una fuente de ingresos durante los 365 días del año. El nuevo estadio se concibe como un motor de expansión vinculado a la nueva forma de concebir el ocio, que aportará al club un valor añadido más allá de la parte deportiva. El nuevo feudo che ofrece una mayor variedad de servicios y alternativas para seguir el partido desde la grada. Los abonos para el público general llegarán a finales de 2026, pero lo que ya está en venta son algunas de las 6.500 localidades de hospitality (asientos premium que, además del acceso al partido, incluyen servicios orientados al confort, la experiencia y la atención personalizada como catering, espacios privados...). Se están ofreciendo ya a empresas y están teniendo una gran acogida, con períodos de permanencia de siete o diez años, con incrementos anuales en el precio dentro de dicho período. El Valencia CF ha habilitado un espacio comercial en la Avenida de Suecia, bajo el nombre de Experience Center, para poder conocer las estancias premium del nuevo estadio.

VCF Avanza la venta de los servicios VIP

'Nou Mestalla' nace como una marca, con una identidad, un logotipo y desarrollo de alianzas propio. Hasta el momento, el Valencia CF ha establecido ya alianzas con diversas empresas para dar forma al nuevo estadio y a sus diferentes servicios. Desde 'Legends', para gestionar la mencionada área de hospitality, hasta 'Telefónica', para integrar toda la parte tecnológica. También otros acuerdos que engloban la elaboración de los asientos, la gestión de la restauración o la instalación de los sistemas de energía solar en la cubierta del estadio. También ha establecido una alianza con 'Elevate' para comercializar los derechos del nombre del estadio.

VCF La finalización está prevista para el verano de 2027

Según los estudios encargados por el club, el Valencia CF prevé ingresar cerca de 81 millones anuales por el Nou Mestalla, con origen en las diez verticales de negocio: las entradas, el hospitality, los derechos del nombre del estadio y sponsors, la tienda del estadio, el tour y museo, los eventos, el alquiler de espacios auxiliares, la restauración y la Fan Zone.

El debate sobre quedarse en el actual Mestalla sigue instalado entre un sector de la afición del Valencia CF, que no quiere dejar atrás más de un siglo de recuerdos e historia. Plataformas como Libertad VCF se han movido para tratar de conseguir la continuidad en la Avenida de Suecia. Durante la Junta de Accionistas se le preguntó al respecto a Kiat Lim, que fue bastante tajante en su respuesta: "El debate sobre moverse al Nou Mestalla o no debería haberse hecho en 2005-2006. Ahora es muy difícil". Al margen de la dificultad, el club deposita una gran esperanza económica y financiera en el nuevo estadio, aunque deberá ir aparejado de un buen rendimiento deportivo.