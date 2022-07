Podcast cine: "Elvis", "La ley de Teherán" y "Llenos de gracia"

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova para esta semana.

"Elvis": Un arrollador biopic que aúna una agilidad narrativa vertiginosa con secuencias embriagadoras. En ocasiones se acelera a ritmo de rock and roll, pero casi siempre la batería de recursos visuales que aplica logra la fascinación pretendida. Lo hace sin descuidar el más mínimo detalle en el tratamiento de los episodios que marcaron la vida artística y personal del mítico cantante. Nos descubre también el talento interpretativo del, hasta ahora desconocido, Austin Butler (Érase una vez… en Hollywood), a buen seguro candidato al Óscar a mejor actor por tan impresionante trabajo (comparable con el de Rami Malek en Bohemian Rhapsody).

"La ley de Teherán": Atendiendo solamente al guion podría pasar perfectamente por un buen thriller policíaco made in Hollwyood, heredero de los grandes títulos que se estrenaron en los 70. Y es que esta loable producción iraní ratifica el fantástico momento del cine de aquel país. Además, dota de personalidad la propuesta con elementos autóctonos vinculados a su talante social, religioso y cultural. No obstante, el problema del narcotráfico no conoce fronteras, tal como acredita el film a través de una intensa y dura intriga que crece en aspereza. Seguro que los aficionados al género disfrutarán de este magnífico largometraje.

"Llenos de gracia": Una producción valenciana que recupera el espíritu de "Sor Citroën", y que, con una historia sencilla, se gana el favor del público por su ternura, humor y frescura, y por la humanidad que rebosa la protagonista encarnada de manera formidable por Carmen Machi. Nos sitúa en el verano de 1994 cuando la hermana Marina llega a un internado en el que tendrá que lidiar con los huérfanos más rebeldes. Formar un equipo de fútbol puede ser la solución que empiece a cambiar las cosas.