Podcast de cine con Eduardo Casanova: "Del revés 2", "Memory" y "Los indeseables"

DEL REVÉS 2

Pixar encumbra a Disney con esta brillante secuela de Del revés (Inside Out) (2015). Cabría pensar que la capacidad de sorprender ya no es la misma; sin embargo, se supera con un largometraje didáctico e igualmente divertido, donde no faltan giros, gags ingeniosos y muchas novedades. Aprovecha bien la vis cómica de las nuevas incorporaciones y amplía el público al que principalmente se dirige, completando una inspirada película familiar. El diseño gráfico se corresponde con la buena reputación de los estudios y sin alejarse del aplaudido filme anterior, vuelven a aflorar unas apreciables dosis creativas que reafirman su línea ascendente.





MEMORY

El director Michel Franco, después de las sobresalientes Nuevo orden (2020) y Sundown (2021), firma ahora este drama intimista que ratifica su innegable talento. Autor también del guion, presenta una historia cuya intensidad emocional crece conforme se adentra en los recovecos psicológicos de los dos protagonistas y la relación entre ellos toma consistencia. Cuesta entrar en la película al principio, porque inicialmente se advierte cierta descompensación, pero el último tercio resulta absorbente y conmovedor. El hecho de fijar la mirada en unas situaciones delicadas a las que hoy se presta especial atención, le confiere un interés añadido. Y cuenta con unos actores en estado de gracia que rinden al mejor nivel.





LOS INDESEABLES

El recuerdo de la premiada Los miserables (2019) provoca unas expectativas muy altas que no deben ser una referencia para decantarse por este estreno. El director Ladj Ly vuelve sobre el mismo universo marginado, pero lo distorsiona tanto que todo termina resultando artificioso, forzado y poco creíble. Cae en un discurso excesivamente panfletario, donde algunos de sus protagonistas se antojan caricaturas. Desvirtúa el realismo potencial que proporcionan las imágenes, cuya buena factura pasa por lo mejor del filme. Los actores que asumen unos roles menos estirados salvan su participación en esta fábula cinematográfica fallida.