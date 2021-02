Julio Cervera, el valenciano que inventó la radio

Con motivo de la efemérides que celebramos el pasado 13 de febrero,Día mundial de la radio, nuestro historiador Jesús de Salvador nos trae el recuerdo de Julio Cervera Baviera, un militar, investigador e ingeniero valenciano al que la historia no le ha hecho justicia considerándolo com el auténtico inventor de la radio. Eclipsado por las figuras de Guillermo Marconi y de Nikola Tesla, y el impacto mediático de ambos grandes inventores, la hazaña del español ha quedado en un segundo plano. No sólo destacó como gran militar; su obsesión por la importancia de establecer comunicación entre puestos militares, le llevó a ser el primero de esta terna que retransmitió a larga distancia, no señales, sino voz humana, sonido real, convirtiéndole en el precursor de lo que hoy conocemos como radio. Lo hizo sin hilos entre Jávea (Alicante) e Ibiza en 1902, lo que significó la conexión de dos puntos alejados cerca de 85 kilómetros. A ello le llevó su propia investigación y la colaboración que mantuvo años atrás, en 1899, durante tres meses con Marconi y su ayudante, George Kemp. Fue el propio Cervera quien obtuvo sus primeras patentes en telegrafía sin hilos antes de finalizar el año. Según el profesor de la Universidad de Navarra Ángel Faus, una de las patentes más destacadas es la del telemando de equipos y sistemas, antecesor del mando a distancia. Ángel Faus, en su obra La Radio en España. 1896- 1977, atribuye a Julio Cervera la invención del primer sistema técnico de la radio.