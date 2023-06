3 consejos para ayudar a nuestros hijos a decidir su futuro tras la EBAU

El día de hoy marcará el futuro de muchos jóvenes que esta misma mañana comenzaban el maratón de tres días de exámenes que componen la EBAU, o lo que antiguamente se conocía como selectividad.

Dentro de este contexto de estrés para los jóvenes el entorno juega un papel fundamental. Las pregunta que más se repite estos días en los hogares españoles es cómo podemos ayudar a nuestros hijos en una decisión tan importante y que puede marcar quién será.

En Mediodía COPE MÁS Valencia hemos hablado con Eduardo Mateu orientador del colegio Pío XII quien nos da tres consejos para ayudar a nuestros hijos de una manera efectiva y sin perder de vista los deseos del adolescente.

DARLES SEGURIDAD

"El miedo ante la nota de corte y a los cambios, sobre todo legislativos, a los que se enfrentan genera una intranquilidad a la hora de elegir algo tan importante como es una carrera que luego le va a llevar a una profesión que van a desarrollar durante 40 años", reconoce Mateu quién además insiste en que transmitirles tranquilidad es fundamental ante la incertidumbre que sufren de si estarán o no haciendo lo correcto.

Es muy curioso "porque estamos en la época donde hay mayor información y más accesible. Lo tenemos todo en internet, eso debería de dar un poco más de seguridad de elección y curiosamente se produce el efecto contrario existe más incertidumbre entre los jóvenes", afirma el orientador en COPE.

APOYAR SU VOCACIÓN

Existen alumnos que tienen muy claro cuál quieren que sea su futuro y no dudan en apostar por ello. Por este motivo es importante apoyarles ya que "es la profesión que luego desarrollará durante cuarenta años".

En la sociedad estamos denostando las humanidades porque, aparentemente no sirven para la sociedad, y "sí que sirven y mucho como es el caso de una ética o filología". Es aquí cuando muchas veces los familiares o amigos presionan con frases del tipo "pero esto no tiene salida" o "con esto no te vas a ganar la vida".

CUIDADO CON LAS TRADICIONES FAMILIARES

"Los padres tenemos que echar una mano a nuestros hijos a la hora de decidir pero que se tiene que respetar la motivación del menor". En muchos casos existe una creen familiar de la importancia de seguir tradiciones en cuanto a la vida laboral y se ejerce una presión excesiva para continuar la saga.

En palabras de Eduardo Mateu "decirle a nuestros hijos que deben ser de ciencias o de humanidades como si fuera un gen o algo así" puede llevar a un conflicto interno.