La Sindicatura de Greuges avala el derecho de los padres a recibir los comunicados del colegio en castellano

ElSíndic de Greuges ha publicado una resolución fechada este pasado 11 de noviembre en la que insta a la Conselleria de Educación a que los centros escolares envíen sus comunicaciones en castellano a las familias de alumnos que así lo soliciten o, sencillamente, se hayan dirigido en primer término al centro en esa lengua oficial.

Con la resolución da la razón a una madre que había elevado una queja por «discriminación» porque reiteradamente se le había negado esta posibilidad en un instituto de Secundaria de Valencia, el IES Vicente Ferrer de la ciudad de Valencia.

Según la resolución de la que informa el diario ABC, desde el Instituto le indicaron que pidiera a su hijo «traducirle» las cartas e incluso le preguntaron por sus orígenes o la razón por la que «no entendía» el valenciano, aunque ella nació en Valencia y no tiene problemas de comprensión, sino que quiere hacer valer su derecho a recibir la información del centro público en castellano.

«Cuando llamo a secretaría para solicitarlo en castellano me dice la secretaria que me lo traduzca mi hijo, y me pregunta también cosas como de dónde soy yo, que cómo no soy capaz de entenderlo, que cuántos años lleva mi hija en la Comunidad Valenciana... preguntas que considero impertinentes ya que estoy en mi derecho a solicitarlo en la lengua oficial de España», consta en la queja remitida al Síndic de Greuges.

Es más, finalmente la conminaron a reclamar si no estaba conforme. «Me dice que si quiero ponga una reclamación a Consellería. Le pido su nombre y me dice que no me lo va a dar y acto seguido me cuelga el teléfono», asegura, además de recordar que no es un episodio excepcional. «Las comunicaciones únicamente en valenciano son algo habitual en este centro. He denunciado a inspección pero por desgracia no he conseguido cambiar nada, ni siquiera en cosas tan importantes como este documento relacionado con la responsabilidad de los padres para con nuestros hijos en esta pandemia que sufrimos», describe.

Tras revisar su caso, el Síndic de Greuges se dirige la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte -que dirige Vicent Marzà (Compromís)- a que «se garantice a la Comunidad Educativa del centro docente público “el derecho de los/as ciudadanos/s a dirigirse y obtener respuesta a la Administración de la Comunidad Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada” en aplicación del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y de conformidad con el principio de antiformalismos, sencillez y eficacia que debe presidir todas las actuaciones administrativas».

Pincha el enlace si quieres ver la resolución del Sindic.