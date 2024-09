El Santo valenciano que 'vuelve a casa' 500 años después

Después de meses de trabajo, ahora las reliquias saldrán desde Madrid, en concreto desde la parroquia de san Francisco de Borja ubicada en el conocido barrio de Salamanca, lugar en el que se encuentran habitualmente estas reliquias en un arca de plata.

Los restos mortales del santo permanecerán en la parroquia San Francisco de Borja de Valencia pero visitarán también la ciudad de Gandia (del 13 de septiembre al 1 de octubre) y la localidad de Turís (18, 19 y 20 de octubre), siendo la primera parada, a su llegada, la Basílica de la Virgen de los Desamparados mañana viernes, a las 18 horas.

Así, tras recibir el relicario en la Basílica, a las 18:30 horas de este viernes se celebrará la Santa Misa, presidida por el Rector, Melchor Seguí. Posteriormente, las reliquias serán llevadas al Camarín de la Virgen y serán expuestas para su veneración pública hasta el sábado a mediodía.

La tarde del sábado, 7 de septiembre, a las 18:30 horas, las reliquias serán trasladadas a la parroquia San Francisco de Borja de Valencia. Y a las 19 horas se celebrará la Misa de las Familias, que será presidida por el párroco Pedro Miret.

¿Quién fue este Borgia?

Bisnieto del papa Alejandro VI, General de la Compañía de Jesús, duque y patrón de Gandía, marqués de Lombay, Grande de España, Virrey de Cataluña, beato y canonizado por el papa Clemente X, incluso fue compositor musical de valía reconocida aunque injustamente olvidado siendo precisamente recordado por la Historia por el aprecio que tenía hacia la emperatriz Isabel, esposa del emperador Carlos I, muerta el 1 de mayo de 1539 a los 36 años de edad.

El propio Francisco de Borja se encargó de organizar la comitiva que escoltó el cuerpo hasta su tumba. Como era preceptivo, antes de introducir el cuerpo en el sepulcro se debía confirmar una vez más la identidad de la misma y fue entonces, descubriendo que la belleza de Isabel había sido corrompida por la descomposición, que exclamaría nuestro caballero:

"He traído el cuerpo de nuestra Señora en rigurosa custodia desde Toledo a Granada, pero jurar que es ella misma, cuya belleza tanto me admiraba, no me atrevo (…) Sí, lo juro (reconocerla), pero juro también no más servir a señor que se me pueda morir".

Y lo cumplió. Tras la muerte de su mujer en 1546, ingresaría en la Compañía de Jesús rechazando el título de cardenal para dedicarse por completo a la orden hasta su muerte, veintiséis 26 años después.

Segunda visita en 452 años

“Es un acontecimiento histórico. Nuestra archidiócesis, por segunda vez en cuatrocientos cincuenta y dos años, se prepara para recibir los restos óseos de San Francisco de Borja, y todo ello, después de haber vivido un Año Jubilar convocado por la Santa Sede, con motivo del 450 aniversario de su muerte y el 350 aniversario de su canonización”, asegura Pedro Miret.

Fue el día 31 de marzo del año 1973 “cuando nuestra parroquia recibió las reliquias de su santo titular. Y el día 7 de abril, del mencionado año 1973, por vez primera desde su fallecimiento, los restos mortales del santo, volvían a su ciudad natal, Gandía. En la Plaza Elíptica de la ciudad ducal, fueron recibidos por Monseñor García-Lahiguera, entonces Arzobispo de Valencia”.

Visita de las reliquias a Gandia

Durante aproximadamente quince días, incluyendo la celebración del Novenario y la Fiesta al Santo Duque, los fieles y vecinos podrán venerar los restos mortales del Santo Patrono de la capital de la Safor.

A Gandia, las reliquias llegarán el 13 de septiembre y serán recibidas en el Palacio del Santo Duque por el abad de la Colegiata de Gandia, Ángel Saneugenio.

La fiesta en honor a san Francisco de Borja este año tendrá lugar el lunes 30 de septiembre en la ciudad de Gandia, por lo que las reliquias del Santo Borja partirán hacía Valencia el 1 de octubre, y en la parroquia de san Francisco de Borja estarán expuestas hasta el lunes 4 de noviembre.

Igualmente, la parroquia San Francisco de Borja de Valencia celebrará la fiesta litúrgica de su santo titular, el domingo 6 de octubre a las 12 horas, en una eucaristía presidida por el Arzobispo, mons. Enrique Benavent y concelebrada por su párroco, Pedro Miret, sacerdotes del arciprestazgo y sacerdotes vinculados a la parroquia.