Puig pide a Sánchez que busque fórmulas para formar un gobierno progresista

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado que el resultado de la victoria del PSOE en las elecciones de este domingo "no puede ser" de nuevo el bloqueo sino "buscar fórmulas" para que gobierne España el partido que las ha ganado.

Puig ha valorado así el resultado electoral y ha sostenido que el presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, debe "dirigir el nuevo movimiento para formar un gobierno progresista". Ha admitido que, pese a la "gran victoria", hay un "un punto amargo", "un agujero negro": el ascenso de la extrema derecha y ha añadido: "Todas las ideas tienen cabida en nuestro país menos aquellas que quieren atentar contra los principios fundamentales de una sociedad democrática avanzada".

"No vamos a dejar pasar ningún tipo de retorno al peor de los pasados de este país. Tienen derecho a expresarse pero no a intentar acabar con los derechos de los demás. No lo vamos a consentir", ha sentenciado. Y "frente al fanatismo y el sectarismo", en la Comunitat Valenciana y en España, "está el Partido Socialista" y ha valorado que "juntos hay que hacer frente a los que quieren socavar los cimientos de la democracia".



Baldoví a Sánchez: "no hay excusas"

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso por Valencia de Més Compromís, Joan Baldoví, ha culpado este domingo al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que la "extrema derecha de los intolerantes, la España negra de hace muchos años vuelva a estar en el Parlamento español". "Enhorabuena, con toda la ironía", ha remarcado.

No obstante, ha querido dejar claro que, "pese a lo que ha hecho Pedro Sánchez, hay posibilidad de formar Gobierno, las mismas que había antes" y "ahora no valen excusas, no vale pensar en otra cosa, hay posibilidad real de formar Gobierno y si Pedro Sánchez quiere ser útil a todas las personas que han confiado en opciones progresistas de este país, ha de formar Gobierno; dan los números".

Baldoví se ha mostrado "razonablemente satisfecho" con los resultados obtenidos tras la alianza entre Compromís y Más País para concurrir juntos a estas elecciones generales, ya que suben en porcentaje y en votos, ha apuntado.

Desde Unides Podem, el cabeza de lista al Congreso por Valencia, Héctor Illueca, ha lamentado que la repetición de las elecciones generales "ha dado alas a la extrema derecha, la gran beneficiada".

En una comparecencia en la sede del partido en València tras conocer el escrutinio, Illueca ha destacado la "base social robusta" que a su juicio tiene Podemos y que "ha resistido".