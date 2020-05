Los municipios costeros exigen dinero para aplicar la "Guía de Playas Seguras" remitida por la Generalitat

Muchos de los alcaldes de los municipios costeros creen que es imposible aplicar todas las directrices y recomendaciones que se recogen en la "Guía de Playas Seguras" que hace solo unos dias les remirió la generalitat y en el que se marcan los planes de seguridad para la campaña de este verano.

Es el caso de los alcaldes de Calp, Oliva, Jávea, o Denia, por citar algunos ejemplos. Creen que muchas de las propuestas se podrán poner en marcha sin problemas, pero otras va a ser imposible por falta de tiempo, y sobre todo por falta de dinero.

Para estos ayuntamientos, lo primero para grantizar las restriciiones que el COVID-19 ha traísdo a nuestras palya es que haya suficiente personal para controlar y vigilar, ya que no basta con poner cuatro palos o unas cintas de plástico.

Y no hay dinero, o incluso si lo hay, porque muchos ayuntamientos si tienen superavit, la normativa estatal no les deja gastarlo. Por eso lamentan que no podrán realizar las contrataciones que se requieren.

Por otro lado, también reclacan que no va a asdr fácil ya que la problemática es de lo más variada. Hay municipios grandes y pequeños, los hay pegados a su playa y los que el núcleo urbano está algo alejado, los que tienen playas muy anchas o los que apenas tienen arena, e incluso, como es el caso de Oliva, los que gozan de playas naturales que impiden colocar más pasarelas sobre las dunas o limpiar los accesos con productos químicos

La guía de playas seguras con recomendaciones ante el coronavirus propone fórmulas para controlar el aforo y garantizar el distanciamiento social, como fragmentar por sectores de población o por horarios a través de la reserva previa de espacio, el análisis de flujo de población en tiempo real, el uso de drones, los tornos inteligentes o las pantallas de información 24 horas.

La guía recoge que cada localidad debería considerar reforzar la vigilancia para el correcto cumplimiento del código de conducta por parte del usuario. El control de accesos y el cumplimiento del código de conducta nunca debería ser responsabilidad del servicio de salvamento y socorrismo. Como apoyo a la policía local se podría contemplar la figura del controlador de playa.

También incluye la limpieza y desinfección del equipo de salvamento y primeros auxilios tras cada uso; la apertura de aseos siempre que se puedan garantizar las condiciones relativas a la limpieza y desinfección; o la apertura de duchas y lavapiés con medidas para evitar aglomeraciones en horas punta y priorizando aquellos cuyo accionamiento no sea manual.

Recomienda asimismo la retirada de todas las papeleras, estableciendo un punto de desecho; y que las hamacas y sombrillas deben distribuirse de manera que se asegure la distancia mínima de seguridad social entre usuarios y grupos.

Además, el ayuntamiento correspondiente podrá establecer otras medidas para el cierre de la playa a todo tipo de actividad o, en su caso, la evacuación de toda o una parte.