El hotel ILUNION Valencia reabre sus puertas con "todos incluidos"

El hotel ILUNION Valencia ha vuelto a abrir sus puertas tras la pandemia, con todos incluidos. Se trata del primer hotel certificado como Centro Especial de Empleo en la Comunidad Valenciana. Cuenta con 304 habitaciones dobles , de cuatro y tres estrellas y una plantilla de 80 personas, de las cuales más del 80 % tienen discapacidad.

Durante esta "re-inauguración, el Delegado Territorial de ONCE C.V., Manuel Pichel, ha enfatizado que “estos hoteles han estado preparados para ser utilizados en época más crítica de la pandemia, para ser utilizados para pacientes covid, aunque finalmente no han sido necesarios. Que trabajen 65 personas con discapacidad y que se haya hecho una profunda reforma en confort, accesibilidad y espectacular diseño, hace que apostemos, también, por el sector hotelero. Las 6000 personas ciegas de la C.V. y los más de 6500 trabajadores del Grupo Social ONCE de nuestro ámbito, estamos orgullosos de estos establecimientos y esperamos que también lo estén los clientes que nos visiten”.

Tras más de un año de mejoras, seguridad sanitaria, adaptación en accesibilidad, formación y solidaridad con otros colectivos, ILUNION Valencia vuelve con más fuerza que nunca. Durante este tiempo se ha puesto en marcha el programa “Hoy más que nunca” para permanecer en contacto con todos los trabajadores y detectar posibles situaciones de dificultad social, sanitaria o económica. Se han impartido cursos de formación y sensibilización sobre discapacidad a los trabajadores con el fin de seguir prestando los servicios hoteleros con normalidad a todas las personas, con y sin discapacidad. Además. se han realizado reformas integrales de las instalaciones con mejoras técnicas, de adaptación en accesibilidad y eficiencia energética.

Antes de reiniciar la actividad, en los hoteles ILUNION se ha puesto en marcha un exhaustivo protocolo de seguridad higiénico-sanitaria anticovid, en el que trabajaron diferentes grupos interdisciplinares y que logró el hito en ser la primera cadena hotelera en certificar la seguridad en sus instalaciones y en la prestación de sus servicios según las normas de Aenor.

Siguiendo con la línea de normalizar la discapacidad y de hacer de nuestro entorno un medio accesible para todos y todas, ILUNION hotels ha desarrollado y presentado la guía de “Pautas básicas de atención a clientes con discapacidad en el entorno hotelero”. Esta guía cuenta con el apoyo de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y el instituto tecnológico hotelero.