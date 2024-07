Esta es la forma más sencilla para evitar quemarte en la playa: Solo necesitas tu smartphone

Evitar quemaduras cuando tomamos el sol en la playa es una tarea que no es tan fácil. Y es que, aunque creas que te has aplicado la crema solar correctamente, siempre puede haber una parte del cuerpo que se nos escape, lo que nos deja vulnerables ante una situación que tenemos que evitar siempre como son las quemaduras solares. Y es que, en casos muy graves, puede acabar en enfermedades que tenemos que evitar como un cáncer de piel.

Sin embargo, aunque nos echemos mucho, hay que recordar que, por ejemplo, hay que volver a echarse crema después de bañarse, y cada cierto tiempo. Más aún cuando tenemos muy altas temperaturas, como probablemente pase este verano en muchos puntos típicos de España, ya que la playa es el destino favorito para la mayoría una vez llegan los meses de verano, como son julio y agosto.

Si vamos a la playa este verano, probablemente abramos el bote de crema solar muchas veces

Por ello, este truco puede serte muy útil, y lo aporta un influencer de Valencia, llamado @rafatatay1 en sus redes sociales. Esta cuenta se dedica, sobre todo, a publicar las últimas novedades en tecnología, y lo que nos trae es, precisamente, un truco fácil e ingenioso con el que poder asegurarnos, a través de nuestro smartphone, que nos hemos esparcido la crema solar correctamente. Sin fallo alguno.

Usa este truco para ver si te has esparcido la crema correctamente

Rafa, el influencer que lo ha publicado, describe que este truco es tan sencillo como impresionante para asegurarte de que todo está bien. "¿Sabías que hay un truco para no volver a quemarte cada vez que vas a la playa? Y es que seguro que ha pasado que te has puesto crema de sol pero aún así te has quemado", explica este creador de contenido.

Aplicarse crema solar no siempre es del todo fácil

Y es ahí cuando llega el truco, con el que necesitas tu smartphone. Y que vale tanto si tienes iPhone como Android. "Pero si entras en la aplicación de Lupa y eliges el filtro de invertido, podrás ver en qué zonas de tu cuerpo no te has puesto crema de sol. Y así evitar que te quemes", describe Rafa. Y así, en la cámara podemos ver la crema de un color similar al marrón sobre un fondo muy blanco, lo que hace facilísimo distinguir la crema del resto.

El detalle en el que fijarse para evitar quemaduras

Esta es la versión que funciona para iPhone, porque en la mayoría de móviles Android, la aplicación de Lupa no está disponible. Pero para Android hay otra manera: usando Instagram. "Si no, puedes usar elfiltro invertido en Instagram", señala el influencer. Este filtro hace la misma utilidad que lo que hemos visto en la app de Lupa, por lo que también es muy útil para ver si estamos bien protegidos.

Es importante asegurarse de que el grado de protección es el adecuado

Una vez está bien esparcida la crema, solo es cuestión de fijarse si tenemos "restos marrones" en la piel. Algo que uno podría pensar que sería innecesario y que simplemente se puede ver a simple vista, pero en pieles más blancas y con menos bronceado es mucho más difícil distinguirlo, por lo que este truco puede ser muy útil en estos meses de verano.