El colegio público Luis Vives de la calle Cuenca es el centro en el que ha sido más dificil lograr plaza

El colegio Luis Vives, el Humanista Mariner y el San Juan de Ribera han sido -según informa Las Provincias- los colegios de Valencia donde más difícil ha resultado obtener plaza en el proceso de admisión de alumnos del próximo curso.

Son datos obtenidos en base a las listas provisionales hechas públicas ayer por la Conselleria de Educación. El podio a nivel autonómico es muy parcido y símplemente el Ferrández Cruz de Elche se ciela en el segundo lugar y el Humanista Mariner de la capital pasa a ocupar la tercera plaza.

En este ránking, el primer concertado es Nuestra Señora del Pilar de Valencia, que se coloca en el quinto puesto de la ciudad y en el octavo puesto a nivel autonómico. También destacan entre los cocertados las Escuelas Profesionales de Artesanos (figura entre los diez primeros de las dos clasificaciones), así como Esclavas de Micer Mascó (séptimo en Valencia) o el María Auxiliadora de Torrent (décimo en la Comunitat).

Cabe recordar que tal y como explica la información de Las Provincias, la ordenación se extrae tanto de las solicitudes donde aparecían como primera opción para ocupar una plaza de 1º de Infantil, el curso habitual de acceso a cualquier colegio, como de las vacantes ofertadas en el proceso. Es decir, no es tanto una clasificación de los más demandados en términos absolutos sino de las escuelas donde ha resultado más difícil entrar. Las listas no incluyen centros privados, pues no se rigen por el sistema de admisión de la consellería que si que siguen obligatoriamente todos los centros sostenidos con fondos públicos.

En cuanto a titularidades, en la ciudad de Valencia, donde la oferta de puestos es prácticamente similar entre las dos redes de enseñanza, hay cinco públicos (los citados más el Ceip Vivers -4º puesto- y el Carles Salvador -8º-) y otros tantos concertados: Pilar (5º), Artesanos (6º), Esclavas (7º), Maristas (9º) y San José Hermanas Franciscanas (10º).

A todo esto, cabe destacar igualmente que tres mil alumnos de Infantil no han consiguido plaza en el colegio preferido por los padres. La Conselleria de Educación estableció una ordenación distinta respecto a la que hacían los gobiernos del PP cuando basaban estas listas únicamente en el número total de solicitudes en primera opción. Ahora lo que se hace es extraer una ratio resultante de dividir la peticiones de acceso entre las plazas ofertadas, y en función de la misma se establece el orden. Con este criterio aparecen representados en las listas centros más pequeños muy solicitados respecto a su tamaño, pero también ha supuesto que al contrario de lo que sucedía hasta 2015 dejen de copar los primeros puestos las escuelas concertadas, tradicionalmente más grandes y con una alta demanda social.