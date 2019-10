La cárcel de Picassent al borde del colapso

Mañana empiezan a declarar ACAIP en el jucio contra los responsables de la secretaria general de instituciones penitenciarias por la situacion sanitaria de la carcel de Picassent. Esta cárcel es la más grande de España y segunda de Europa con 2050-2100 reclusos. Actualmente con 160 ingresados, el 40% tiene algún tipo de patologia mental. Muchas de ellas no diagnosticadas y no se dan cuenta hasta que ocurre algún incidente. Deberían haber 21 médicos y hay actualmente 6 y varios de ellos al borde de la jubilación. Varios tienen que hacer guardias de 24 horas cada dos días porque no hay más personal.

11 modulos con consulta una vez a la semana y 15 modulos con consulta cada 15 dias, estas consultas pueden ver a un maximo de 20 personas y cada modulo tiene 140 reclusos. Esto provoca que se saturen las urgencias donde hay un medico y dos enfermeros.Escasez de médicos, provoca que los enfermeros hagan labores que no son sus funciones. Y en verano han quitado las consultas dejando solo las urgencias. Estas urgencias las dictamina el personal de seguridad, quienes deciden si se trata o no de uan urgencia. esto provoca que la medicacion del fin de semana se reparta el viernes y se provoquen sobredodis u otros altercados.

Más allá de eso, en 2017 en Picasent había un caso de sarna, actualmente hay 22 y 2 enfermos han sido contagiados. Estos trabajadores no tienen derecho a cobrar durante la baja porque la cárcel alega que no fueron infectados mientras trabajan.