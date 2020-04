El ayuntamiento de Valencia recuerda los comportamientos que acarrean multas en los paseos con los niños

El Ayuntamiento de Valencia ha abierto esta mañana los parques, jardines y las playas de la ciudad para permitir que los niños de 0 a 13 años puedan pasear con un adulto responsable durante una hora de tiempo y a una distancia máxima de un kilómetro desde su hogar de residencia.

Son las normas establecidas para el conjunto de España. Ya el pasado viernes el Consistorio de la capital difundió por las redes sociales la imagen de un cartel explicativo que además se ha colocado a la entrad de parques, jardines y a lo largo del paseo marítimo. Sin embargo, aunque la mayoría ha cumplido a rajatabla, se han dado casos escandalossos que circiulan por las redes sociales de numerosos particulares que han hecho caso omiso a las normas. Por eso, desde el Ayuntamiento se insisten en las normas y las snciones que conlleva.

En los carteles se explican gráficamente las normas a seguir para no ser multado. En concreto hay seis comportamientos prohibidos, y también se informa de otros aspectos permitidos.

La información que se recoge contiene el horario, la distancia a mantener, la obligatoriedad de compañía de un adulto familiar para un máximo de tres menores e -incluso- la posibilidad de "encuentros casuales" que -eso si- no podrán durar más de 10 minutos y en los que se debe mantener la distancia mínima de 2 metros entre sujetos.

Y respecto a los comportamientos espresamente prohibidos, es decir, los que pueden ser objeto de sanción son hacer deporte, aunque sí está permitido que los niños corran. Tampoco se pueden utilizar las zonas de juegos, ni los aparatos de deporte o los biosaludabes. Tampoco se pueden usar las fuentes (que en teoría están precintadas) ni comer en el jardín. Tampoco está permitido sentarse en los bancos excepto en caso de necesidad y guardando las medidas de autoprotección. por último, no se pueden usar las llamadas "zonas de socialización canina".