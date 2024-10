El asistente virtual contra la soledad que llega a varios municipios valencianos: una tablet e instalación wifi

Han hecho mucho por nosotros y muchas veces se tienen que enfrentar a un problema como el de la soledad no deseada con el paso de los años. Personas mayores que a lo mejor no tienen familia. Pensando en ellos nace un proyecto en el que vienen trabajando desde Cruz Roja y la Fundación Amancio Ortega : “Se pone en marcha para apoyar a las personas mayores que experimentan la soledad no deseada y muestran una vulnerabilidad que tanto afecta a diferentes edades, explica el responsable del programa de personas mayores de la Cruz Roja en la provincia de Valencia, David Jiménez.

Puesta en marcha en el municipio de Sueca

“Nuestra línea roja es que la tecnología no se utiliza para personas voluntarias”, pero teniendo en cuenta las oportunidades que ofrece la tecnología. Instalan una tablet incluso conexión wifi en el caso de no disponer para hacer uso del dispositivo.

El programa 'Voces en red' beneficiará a más de 26.000 personas mayores en toda España. En Sueca, se ha instalado de momento en 12 viviendas pero, al no existir límite en el número de beneficiarios, es previsible que la cifra vaya aumentando.

El papel de los voluntarios de Cruz Roja

Son los que instalan y configuran la tablet. Una de las herramientas más demandadas por las personas mayores, explica David, es la posibilidad de realizar videollamadas. En ocasiones, incluso con usuarios de este programa, pero residentes en otras provincias. También tienen aplicaciones en las que “la persona mayor puede hacer ejercicios físicos desde la silla, en su propia casa”.

Entre las funciones, pueden mantenerse en contacto con su centro de Cruz Roja, desde el que lanzan avisos: “Por ejemplo, el tema de ola de calor o frío nos sirve para enviar de forma específica una serie de consejos”, ejemplifica Jiménez. También contempla alarma de visitas médicas, o recordatorios para tomar medicación.

Datos protegidos

Es uno de los principales miedos, pero desde Cruz Roja explican que han conseguido que los datos no vayan a terceras personas: “No facilitamos esos datos a nadie”.