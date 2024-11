El 'puente de la solidaridad': miles de valencianos se movilizan a pie para ayudar a sus vecinos

La solidaridad de los valencianos no tiene límites, familias enteras, grupos de amigos, personas que se cargan carros de la compra, mochilas y bolsas con productos básicos como agua, leche o papel higiénicos para ayudar a sus vecinos.

Son miles los que también cargan con cubos, palas y escobas para ayudar a achicar agua de las calles. Toda ayuda es poca para la situación que se está viviendo en municipios como Paiporta, Massanassa, Catarroja o Alfafar.

El pueblo salvará al pueblo

Llegan con todo lo que tienen para dárselo a los que se han quedado sin nada. Dejan los coches en las rotando y avenidas principales para poder emprender el camino y seguir las recomendaciones que ha dado emergencias de la Comunidad Valenciana. “Dejemos las avenidas libres para los servicios de emergencia, no colapsemos las vías para que llegue la máxima ayuda posible”.

“Lo que más necesitan me dicen mis familiares es agua, potable y no potable, para beber y para limpiar” cuenta una de las vecinas que esta mañana emprendía camino con su marido y su hijo cargados con agua y ropa. “Lo han perdido todo, no podemos quedarnos cruzados de brajos”.

“NO NOS DEJÉIS SOLOS”

“Necesitamos ayuda, estamos solos, tenemos sed” son algunos de los llamamientos que están haciendo desde las localidades más afectadas.

Por ejemplo, COPE ha hablado con un grupo de cinco jóvenes que dejaban su coche en una de las avenidas de Valencia y emprendía el camino hacia la zona cero."Venimos desde Náquera, porque Náquera es solidaria, hemos cargado con lo que teníamos en casa y vamos a ir hasta allí andando, acabamos de aparcar".

Otro grupo, esta vez de mujeres, se dirigen con todo lo que tienen hacia Piporta, una de ellas, Marc, cuenta que va a "llevar agua y leche a mi compañera de trabajo que está allí con su hijo pequeño, están solos y necesitan nuestra ayuda".