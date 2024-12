El emotivo gesto de la Reina Letizia a una de las familiares presentes en la misa funeral por las víctimas de la DANA: "Reconforta"

Familias de las víctimas de la DANA y autoridades han asistido este lunes a la misa funeral por sus seres queridos en la Catedral de Valencia. Allí han estado presentes sus majestades Felipe VI y Letizia, quienes han saludado tras la misa a todos los familiares presentes para mostrarles sus condolencias y darles su apoyo.

Los monarcas se han acercado a los bancos donde se encontraban los familiares para abrazarles, darles la mano e incluso poder hablar con algunos de ellos durante unos minutos.

AINHOA CLAVEL María, una de las familiares de la víctimas cuenta cómo ha sido su encuentro con la reina Letizia

A la salida del funeral, María, de tan solo diecisiete años, ha explicado a la salida de la Catedral, que ella ha perdido a su tía en la trágica inundación del pasado 29 de octubre en la localidad de Paiporta y que esta misa funeral, pese a venir sola en un principio, le ha servido para conocer a otros familiares que “están pasando por la misma situación que ella o peor” y se ha sentido acompañada y le ha aportado "mucha paz". Además, este oficio nos ha servido para "sacar lo que nos quedaba por sacar y darnos fuerzas unos a otros”.

Las Palabras de la reina letizia a las víctimas de la dana

María es una de esos familiares a los que la reina Letizia se ha acercado para hablar con ellos y es la propia María quien explica que la reina al verla tan afectada se ha acercado a ella. “Me he desahogado todo lo que me tenía que desahogar y ella al verme que estaba sufriendo se ha acercado, me ha preguntado que edad tenía, a quién había perdido y me ha reconfortado mucho”.

“Ha sido muy humano por su parte acercarse a todos los que ha podido y que estábamos allí”.

María no es la única que ha podido hablar con la Reina, Susana vecina de Catarroja, es otra de las familiares presentes en la misa funeral. Ella perdió a su marido José de la forma más dura posible, “estaba intentando salvar a la vecina que vive en un bajo, se estaba ahogando, ella se salvó, pero él perdió la vida al ser finalmente arrastrado por la corriente”.

Esta vecina no tiene palabras para describir los gestos tan bonitos que han tenido sus Majestades con todos los familiares presentes, pero sí ha explicado en el micrófono de COPE que solo le ha hecho una petición a Doña Letizia y es que “mi marida no haya muerto en vano, no quiero nada más”.

El Arzobispo de València, monseñor Don Enrique Benavent, ha recibido a los monarcas a su llegada y salida de la Seo y ha sido el que ha oficiado la ceremonia, concelebrada con los párrocos de las zonas afectadas, obispos valencianos, el Consejo Episcopal y el Cabildo.

Las palabras del arzobispo de valencia

Benavent ha llamado en su homilía a "unir fuerzas en favor de los más golpeados por la tragedia" para superar "juntos" esta situación y afrontar "el futuro con esperanza" y en la que ha invocado a la "protección materna" de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de València: "Es la que hoy está más cerca de todos los que sufren".

EUROPA PRESS Interior de la Catedral de Valencia en la misa funeral por las víctimas de la DANA

Precisamente la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados ha sido trasladada esta mañana desde la Basílica y ha quedado situada en el lado derecho del presbiterio, donde ha lucido un manto en color morado en señal de duelo. El Himno de la Coronación ha concluido la parte religiosa.