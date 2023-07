Cómo detectar los síntomas de un golpe de calor y qué hacer para combatirlo

Las personas mayores y los niños son siempre la población más vulnerable ante el aumento de las temperaturas, pero nadie está exento de poder sufrir un golpe de calor. Por eso los expertos recomiendan no restar importancia cuando se alerta de olas de calor o elevadas temperaturas especialmente en verano, porque sufrir un golpe de calor puede tener consecuencias importantes en nuestro organismo, en el cerebro e incluso puede producir el fallecimiento de la persona.

El doctor Domingo, especialista en medicina familiar de Quirón Valencia explica en COPE cómo identificar que estamos sufriendo un golpe de calor. “Lo primero que hay que saber es que produce en dos fases, y la primera es la más importante porque nos avisa que estamos ante un golpe de calor. La segunda, ya es el propio golpe de calor”

“En esa primera fase, explica el doctor- los síntomas a los que debemos prestar atención son el agotamiento, mucho sudor, la piel irritada, sensación de mucho calor, sed, boca muy seca, calambres musculares, incluso si la persona puede comenzar a sentir dolores de estómago, náuseas, mareos y dolor de cabeza, ahí debemos empezar a preocuparnos porque el tema es serio, porque sino se corrige puede incluso ser letal para la persona”

"Si nos encontramos en esa situación lo más importante es tratar de revertir los síntomas, ventilar el ambiente, refrescar a la persona que está sufriendo los síntomas porque el doctor advierte “que si dejamos de sudar, es cuando el cuerpo indica que se está deshidratando, la respiración puede ser más rápida, el dolor de cabeza más intenso, se puede sentir confusión, perder incluso el conocimiento y lo más grave, fallecer”

Pero cómo actuar para no llegar a esa fase más extrema? El doctor nos da las claves para no tener que llegar a esa situación: "lo primero es tratar de bajar la temperatura del cuerpo, dar a la persona cosas frescas, darse una ducha, o mojarse si no es posible la ducha"

Pero lo importante son las precauciones que se tomen antes para ni siquiera padecer los primeros síntomas por eso el doctor insiste en la importancia de consejos que “siempre decimos y son de sentido común pero no siempre se cumplen: no exponerse al sol en las horas centrales del día, evitar hacer ejercicio en horas de más calor, evitar el consumo de alcohol y las comidas copiosas, llevar ropa cómoda, protegerse la cabeza, airear la casa y buscar zonas más frescas si no se tiene aire acondicionado, etc.