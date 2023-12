El turrón también sufre el auge de los precios: “No ponemos el precio que realmente debería de ser”

La inflación en la cesta de la compra seguramente no hace falta que te la descubra nadie porque ya la sufres. El aceite un 60% más caro que hace un año, el azúcar en los niveles más altos desde hace 20 años. Con solo esos dos ejemplos te haces una idea de lo que se encarecen decenas de productos.

Dejamos atrás noviembre y encaramos un diciembre que, si algo tiene, son algunos clásicos ligados a la Navidad. Ahí es dónde entran en escena, entre otros, el turrón.

Los fabricantes tendrán también que abrocharse el cinturón para que los consumidores no lo notemos. O al menos en exceso. En COPE nos lo ha explicado José Manuel Agut, maestro turronero en Benlloch: “Está todo muy caro, el cacao ha subido muchísimo, el azúcar ha hecho un par de subidas muy grandes en muy poco tiempo. Realmente no ponemos el precio que realmente debería de ser, pero también entendemos que el producto ya tiene un precio un poco elevado y entonces asumimos un poco también el no subir los precios”, explica.

Es la cuarta generación en Agut de Benlloch, desde 1915. Nos cuenta que hay ingredientes para los que uno no encuentra alternativa, aunque estén caros: “Las materias primas son importantes, la almendra marcona es lo prioritario... Me gustaría que la gente realmente cuando compre un producto miren la pastilla porque si ponen orden de marcona la tiene que llevar y ahí hay mucha diferencia de precio”, nos cuenta a modo de ejemplo. Y casi como un consejo.

Una novedad que combina tiramisú y mistela

Es la última apuesta de José Manuel y una de las opciones que más llama la atención entre su larga lista de productos: “Está muy logrado, sobre todo la parte cremosa”, dice orgulloso. Y lo describe así: “Tiene una base de chocolate con turrón, otra base que es de chocolate crujiente con café y la tercera base es la que lleva el tiramisú. El contraste tan variado de texturas, sabores, aromas... vale la pena probarlo”, asegura.