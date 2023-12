¿Puede traer consecuencias la falta de frío y lluvias en plena campaña de cítricos?

No llega el frío, no llegan las lluvias y estamos en plena campaña de cítricos en nuestra provincia. Con todo lo que ello conlleva. El contexto es el que es y la pregunta que nos hemos hecho es... ¿Puede traer consecuencias? No solo en las naranjas y sus distintas variedades. Por los micrófonos de COPE se ha pasado Carles Peris , secretario general de La Unió Llauradora, para explicar la campaña que "no está afectando demasiado a lo que es el fruto", pero si lo hace en clave sequía, ya que los agricultores se están viendo obligados a "incrementar la frecuencia de riego en meses en los a veces ni siquiera era necesario regar".

Y eso, en un contexto de inflación, desde luego que no acompaña. La previsión de AEMET dice que a partir del jueves podríamos notar ya un descenso de las temperaturas. Una circunstancia que, ojalá apunta, hubiese llegado antes: "El descenso de las temperaturas nos puede dar más seguridad y consistencia en la fruta, mejores coloraciones y dejarnos de preocupaciones ante la posibilidad de recolectar de forma anticipada". Si miramos más al norte de la provincia, también la alcachofa está notando la ausencia de frío.

Consecuencias en los cereales

No somos unos grandes productores de cereales, pero sí afecta: "En toda la zona del norte, de la Plana Alta y sobre todo en Els Ports". Se ha sembrado muy poco y lo que ha sembrado "posiblemente", ni siquiera se podrán recoger ante la falta de lluvias.

Los pastos, secos

"No ha llovido, no han hecho las temperaturas habituales y entonces la ganadería, que se alimenta en extensivo, el único alimento a coste cero, también ha tenido que apostar por pienso, incrementando costes"