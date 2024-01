El pueblo de Castellón que ha sufrido 25 robos en un mes: "Tienen a la gente estudiada"

25 robos en tan solo un mes en un municipio de poco más de 1.500 habitantes. Es una realidad que nos traslada a la comarca del Alto Palancia. En concreto, a la localidad de Viver . Imagínate la sensación que eso despierta en sus vecinos. Inseguridad, impotencia, malestar... En COPE hemos hablado con José. Lleva la última década residiendo en Viver y, no, no recuerda nada ni tan siquiera parecido: “A casi todos los conozco”, nos cuenta. “Tienen a la gente estudiada de una manera que ahora mismo la incertidumbre es total porque hay mucho miedo”. Hasta el punto de que algunas familias, durante la última Navidad, no querían dejar a sus hijos solo en casa por si en “ese momento te hace un destrozo”.

A cualquier hora, en hasta 25 viviendas distintas y sin ningún patrón, pero sí una conclusión: los ladrones lo tienen todo muy estudiado. “Su modus operandi es ir vigilando a todos los vecinos que han entrado porque hemos tenido una vecina que salió 30 minutos a correr y en ese espacio entraron, robaron y se fueron”, nos cuenta José.

El portavoz del PP en Viver, Sergio Salvador, también ha atendido la llamada de COPE. La oleada de robos exige, a su criterio, medidas como la instalación de cámaras de videovigilancia (ya se están colocando) y también mayor presencia de la Guardia Civil. Y también aporta sentido común, ofreciendo ayuda al PSOE, que es el partido que gobierna: “Vamos a poner todos los medios que estén a nuestro alcance para combatir los robos y como esto no va de partidos, desde el Partido Popular tendemos la mano al grupo socialista”, explica un Salvador que asegura que “pueden contar para lo que necesiten con el objetivo de darle una solución a este tema tan grave”, finaliza.