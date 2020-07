Marcos García, finalista de 2 festivales de cortometrajes, asegura que “lo grabé como un hobby”

Marcos García, titulado en comunicación audiovisual por la Universitat jaume I de Castelló, ha sido finalista en el Festival Internacional de Cortos de Humor y el International Comedy ShortFilm por su corto ‘El último aplauso’, que realizó con un presupuesto muy limitado. La pieza muestra, con humor, cómo 2 vecinos se retan por ser el último en aplaudir a los sanitarios durante el famoso reconocimiento al personal médico que se realizó durante la cuarentena. García ha pasado por los micrófonos de COPE para contar su experiencia y explicar su trabajo.

El autor ha hablado sobre cómo surgió la iniciativa, que fue llevada a cabo durante el periodo de confinamiento, y ha reconocido que no imaginaba la repercusión recibida: “Yo lo hice simplemente como un hobby y después lo mandé a estos dos festivales por darle algo más de salida. Me empezaron a llegar noticias de que había sido nominado para los premios”. Asimismo, ha hablado sobre el momento en el que recibió la inesperada llamada: “Me dijeron que había sido seleccionado y me pidieron copias de emisión, trailer y subtítulos. Yo tuve que explicarles que no tenía nada de eso, así que me dieron más tiempo para prepararlo”.

En esta línea, ha contado el proceso de producción, siendo muy diferente al que se realiza habitualmente en el ámbito profesional: Se hizo con un móvil, no tiene una gran factura técnica”. En esta línea, ha asegurado que no le dedicó mucho tiempo a la grabación. “Yo grababa con mi pareja, que no tiene experiencia en cortometrajes y pensaba que el corto se hacía en 2 minutos. Yo le expliqué que tardaba más, pero me dijo que me daba una hora que luego quería salir a pasear. Tenía que grabarlo rápido”, bromea.

Los escasos medios hicieron que García ejerciera todos los cargos que normalmente se dividen en distintas personas. A pesar de las dificultades que puede conllevar realizar una pieza con estas limitaciones, considera que el corto cuenta con cualidades importantes: “Creo que tiene gracia, ingenio y la capacidad de empatizar con la gente”.

Otra de las aportaciones, aunque no exigió una programación previa, fue la de sus vecinos. El director del corto cuenta cómo fue esta ayuda: “Grabé a varios vecinos aplaudiendo con mi cámara. Después se lo conté, les pedí permiso para poder emitirlo, y no pusieron ningún problema.

El vídeo ha recorrido rápidamente internet, un hecho que sorprendió a su propio autor, quien ahora anima a la gente a verlo: “Se puede ver en las redes sociales y en youtube buscando El último aplauso”.