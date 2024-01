Las previsiones del Aeropuerto de Castellón para 2024: "La senda es positiva"

En el último año, su actividad se ha incrementado en un 90%. El aeropuerto de Castellón certificaba en 2023 los mejores registros de su trayectoria, con un total de 283.259 pasajeros y 9.780 movimientos de aeronaves. En el ámbito comercial, se ha batido el récord de pasajeros con un total de 283.259, incrementando en un 90 % el anterior mejor registro anual de 2022, en que se contabilizaron 149.339 usuarios. Por los micrófonos de COPE Castellón se ha pasado su director, Justo Vellón, nombrado a finales del pasado mes de noviembre.

La previsión optimista de cara a 2024

"Efectivamente, la senda es positiva. Debo recordar que vamos a abrir tres nuevas rutas a Bilbao, Berlín y Milán, reforzando nuestra oferta de destinos", relata Vellón. Turoperadores que, de alguna forma, tienen más en cuenta en Castellón. Algo que notan desde la dirección del aeropuerto y que tratan de plasmar con vista al futuro: "Para 2026 estamos trabajando ya a medio y largo plazo, con rutas ya cerradas hasta París y Stuttgart. Esto significa que trabajamos constantemente de la mano de todos los actores del sector, pero no solo a corto plazo".

AENA y su incremento de tasas

"Al no estar en la red Aena y no verse afectado por esta subida de tasas, Castellón podría posicionar su aeropuerto para concentrar muchas más conexiones aéreas". Es el análisis del presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster. El gobierno de España anuncia un aumento que conllevaría una subida de precios en el coste de los billetes, por ejemplo en aeropuertos como los de Alicante o Valencia. Al respecto, Justo Vellón deja claro que "no podemos compararnos con Aena", aunque sí reconoce que sí que es cierto que contamos con esa flexibilidad y autonomía de decisiones que nos hace ser un aeropuerto con costes más contenidos".

Optimizar los recursos más allá del turismo

El aeropuerto de Castellón intensifica durante la temporada invernal las actividades de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO). La infraestructura acoge de media una treintena de aviones para su preservación por parte de las empresas que operan en la base.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Vicente Martínez Mus, ya explicaba que las aerolíneas aprovechan la campaña de invierno, en que se reduce el tráfico comercial, para la realización de este tipo de tareas en sus flotas. En este sentido, ha destacado el papel que desempeña la empresa Brok-air Aviation Group, que tiene en el aeropuerto de Castellón una de sus principales bases de mantenimiento y que ha suscrito acuerdos con diversas aerolíneas y compañías propietarias de aviones. En este sentido, el director del aeropuerto explica en COPE que no se trata "solo de aportar los terrenos".

La apuesta pasa por la formación, y por eso ya se realizan ciclos formativos en el propio aeropuerto para "generar talento que pueda incorporarse a estas compañías". Vellón asegura que han detectado que la falta de personal cualificado es un "hándicap" con el que se encuentran y para ello buscan una solución que pueda generar empleo de calidad en la provincia.