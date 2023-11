Jaulas trampa para hacer frente a la plaga de Jabalíes: “Puede ser una medida efectiva”

Provocan accidentes de tráfico, generan inseguridad, dañan zonas ajardinadas y ni que decir de los campos de cultivos que pueden llegar a destrozar.

Las plagas de jabalíes son protagonistas en la provincia y para muchos es un problema originado desde el confinamiento provocado por la pandemia. Al final del verano se llegaron a cuantificar 76 municipios con sobrepoblación de jabalíes en la provincia. Un ejemplo es Oropesa: “Incluso a las 12 del mediodía, cuando la gente está en la playa, ha sido bastante frecuente que estos animales aparezcan por estas zonas cuando están tranquilamente tomando el sol”. Es la foto que nos hace su concejal de Medio Ambiente, David Juárez. “Nuestra obligación era actuar”, ha comentado.

El consistorio propuso desde un primer momento la instalación de jaulas trampa para hacer frente a la plaga de jabalíes, regular su reproducción y hacer frente a la proliferación en las zonas urbanas para devolver el equilibrio y la tranquilidad al entorno: “Es un poco pronto para ver los resultados porque llevan menos de una semana instaladas, pero creemos que puede ser una medida efectiva, ya que durante los meses de verano se ha estado adecuando la zona para que estos animales puedan acceder a estas jaulas trampa”, explica.

Las jaulas se han instalado en puntos estratégicos del municipio. “El proceso no se pudo realizar antes ya que, hasta que no se hubiesen obtenido todos los permisos pertinentes por parte de la Consellería de Medio Ambiente, no se podía poner en marcha este plan para frenar la plaga de estos animales”, apunta la alcaldesa de Oropesa del Mar, Araceli De Moya.

De Moya también ha destacado la importancia de acometer este plan dado el alto riesgo para la seguridad de la ciudadanía: “Este verano, sufrimos situaciones de pánico por parte de visitantes que no se atrevían a pasear de noche, e incluso, se produjo un choque entre uno de estos animales y un repartidor que circulaba con su motocicleta, entre muchas otras situaciones desagradables y llamadas de preocupación”.