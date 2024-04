Youcanyolé culmina con éxito su expedición en Ghana: "agotamos las gafas en 5 días"

Todo viaje siempre nos acaba dejando unas imágenes para recordar, instantáneas para mostrar lo vivido y disfrutado, y para no olvidar memorias que nos acompañarán toda la vida.

Un álbum que tradujimos en formato radiofónico en el caso de Miguel Medina, alma máter de la ONG Youcanyolé y que hace pocos días regresaba de la última expedición que han realizado en Ghana.

Fueron un total de 16 profesionales médicos desplazados hasta una zona rural de este país, y donde chequearon el estado de una población nada acostumbrada a ir al médico.





Las imágenes

Un viaje del que Medina se queda con varias imágenes. La primera, referida a la labor primigenia de la ONG: la protección de la vista de los habitantes más necesitados. En este caso, ha vuelto a resultar “un éxito. Llevábamos 4 maletas de gafas de todo tipo y fueron 8 días de campamento, y al quinto se acabaron. Nosotros repartíamos no sólo gafas normales, sino también de sol. Todos los días estábamos a 36 grados, y quieras o no allí el sol y el polvo son muy perjudiciales, y les tratamos de concienciar de la protección de la vista”.





Pero no sólo han tratado la vista. Se ha aprovechado para visitar a todos aquellos y hacerles un chequeo completo. Además, en este caso, “al estar con otros sanitarios locales el triaje era más fiable. La mayoría de los pacientes vienen para una revisión oficial, porque igual no han ido nunca al médico”.

También ha servido para mostrar el apoyo que reciben desde Castellón, en este caso con una herramienta clave para la atención como son las camillas: “Agradecer a EcoPostural. Desde el primer momento nos dijeron que nos las donaban, unas camillas incombustibles. Esta vez fuimos a comprarlas, queríamos 2 y nos regalaron 3”.

E igual que hay imágenes para mostrar con orgullo, otras te dejan helado. Y ahí entra la de la realidad de la zona, ya que “así como en Kenya es difícil de ver, en Ghana hemos visto mucha malnutrición y desnutrición. Lo hemos indicado a los médicos de allí, ya que tienen un programa para atender estos niños. Les preguntamos por qué no habían acudido antes, y debido al nivel cultural bajo pues no tienen hábito de llevar al médico”.





Futuros proyectos

Pero la expedición a Ghana también ha valido para seguir cumpliendo objetivos en la zona. Concretamente, el doctor Miguel Medina nos destaca uno que van a impulsar junto a la ONG italiana In My Father's House: “la construcción de un centro médico en una zona rural que no tienen absolutamente nada. Se va a tirar adelante la primera fase del proyecto. No sólo va a ser el centro médico, sino también un par de casas para que los sanitarios se queden allí a vivir”.

Es un proyecto que se llevará adelante en 3 fases, teniendo la primera “un coste de 27.000 euros. Yo tenía apartada una partida de 15 mil y ellos se han comprometido a sufragar el resto”.

Un nuevo paso para Youcanyolé en su ayuda a los más necesitados en Áffrica: “Llevamos 11 años y pese a ser una ONG pequeña, los proyectos ya se han hecho grandes. Construimos el centro médico en Kenya, hacemos allí los campamentos médicos. Ahora estoy con la ilusión de hacer un quirófano para operar cataratas en Kenya. Esta vez nos hemos gastado 4.250 euros en medicación para atender a más de 2.200 pacientes. Estamos viendo la manera en que vamos a conseguir el dinero, desde donaciones particulares o actos benéficos de las instituciones”.

Y tras ello, ya se preparan para la próxima expedición: “A Kenya iremos en noviembre-diciembre para aprovechar las vacaciones escolares de allí y poder ir con su autobús escolar”.