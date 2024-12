Vithas Castellón organiza una jornada de donación de plasma y sangre

El Hospital Vithas Castellón sigue colaborando con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana Sede Castellón (CTCS) en la donación de sangre y plasma, por este motivo, se convoca a los donantes y ciudadanos solidarios, a la jornada de donación de sangre en el hospital, el próximo miércoles 4 de diciembre, en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

Según datos del CTCS, las necesidades de sangre en la Comunidad Valenciana son de 650 donaciones al día, siendo en Castellón necesarias 65 diarias, lo que supone un 10% total de las donaciones de sangre. En este sentido, Virginia Callao, hematóloga responsable del CTCS, insiste en que el principal objetivo del CTCS es que “ningún paciente se quede sin sangre cuando la necesite, porque esta no se puede fabricar" y añade que “con una donación se salvan tres vidas”.

Donación de plasma, el líquido que es oro

El plasma es el componente líquido de la sangre en el que están suspendidos los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Según explica, Callao “la donación de este componente es importante porque con él se pueden fabricar hemoderivados, que son productos farmacéuticos que necesitan algunos pacientes y que en algunos casos son necesarios para que estos pacientes puedan sobrevivir” y añade que “el problema es que a nivel de Europa, no somos autosuficientes con este producto y no llegamos ni al 50 % de autosuficiencia, lo cual significa que más del 50 % de lo que se necesita en España y en Europa, se tiene que comprar a otros países como Estados Unidos, con lo que se encarece el producto”.

El tiempo de duración de la donación del plasma dura unos cuarenta y cinco minutos, se puede repetir cada quince días. Los requisitos a cumplir son los mismos que para donar sangre; presentar un buen estado de salud general, más de 18 años y pesar más de 50 kg. En el caso de las mujeres, no estar embarazadas. También se recomienda no acudir en ayunas y con una buena hidratación previa. Cualquier duda relativa a posibles enfermedades, medicación, viajes etc., puede ser resuelta por parte del personal sanitario que se encuentre en la jornada de donación.

Un compromiso con la salud

El Hospital Vithas Castellón realiza estas jornadas de donación de sangre desde hace tres años y es la segunda en la que se incluye la donación de plasma. Con motivo de esta acción, Amparo Marzal, directora gerente de Vithas Castellón afirma que “para nosotros es una satisfacción apoyar al Centro de Transfusión de la Comunidad Valencia en Castellón desde nuestras instalaciones porque somos conscientes de la importancia que supone la donación de sangre en los centros hospitalarios y, además, facilitamos no sólo a los ciudadanos la oportunidad de donar, sino también a nuestros empleados y familiares de los pacientes”.

Asimismo, Patricia Martinez, hematóloga del Hospital Vithas Castellón, considera que “esta acción altruista es muy importante porque se pueden tratar enfermedades como las anemias, por ejemplo, en pacientes con enfermedades hematológicas como la leucemia aguda o los trasplantes de médula ósea, en pacientes que presentan pérdidas sanguíneas importantes como consecuencia de una cirugía o de un parto, personas que han sufrido un accidente grave o para personas con alteraciones en la cifra de sus plaquetas o problemas de coagulación”.