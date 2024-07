Vila-real pierde una instalación deportiva: sin acuerdo para seguir arrendando Aigua-Salut

El Ayuntamiento de Vila-real ha decidido rescindir el contrato de las instalaciones de Aigua-salut, tras cuatro años de funcionamiento de la piscina, al finalizar el periodo del contrato de arrendamiento con la empresa para la puesta en marcha de un programa piloto de piscina vinculada a actividades de salud. “Ha sido una experiencia enriquecedora y muy interesante para la ciudad, en la línea de nuestra apuesta por el deporte y la salud como eje estratégico y marca de ciudad. Sin embargo, finalizado el contrato, no hemos podido llegar a un acuerdo con la empresa para renovar el arrendamiento, por lo que hemos decidido rescindirlo y poner fin, de momento, a este proyecto”, argumenta el concejal de Deportes, Xus Madrigal. Los usuarios de Aigua-salut serán reubicados “sin problemas” en las otras dos piscinas cubiertas de la red municipal.

“En el año 2019, el Ayuntamiento y la empresa Aquaesport, que había cesado su actividad, emprendieron un acuerdo que completaba la ambiciosa apuesta del Ayuntamiento de la marca Vila-real, Ciudad de la Salud y del Deporte, con el objetivo de especializar las instalaciones de la avenida Alemania en la relación del deporte con la salud”, recuerda Madrigal. Aunque la intención del gobierno local fue desde el primer momento, explorar la posibilidad de adquirir la piscina para incorporarla al patrimonio municipal, fueron varias las circunstancias que hicieron inviable esta opción. Entre ellas, el elevado precio de venta, la situación económica del Ayuntamiento y las dificultades de la propia empresa. Por estos motivos, se optó finalmente por el arrendamiento del antiguo centro wellness. “Es cierto que, apenas iniciar la actividad, nos impactó la covid-19 y esta piscina nos permitió tener un pulmón más para esponjar las instalaciones municipales en plenas restricciones. Pero, por otro lado, nos dificultó la puesta en marcha del programa piloto, de cuya implantación estamos muy satisfechos”, valora el responsable de Deportes. Pese a ello, no ha sido posible reeditar el acuerdo.

??‍?? Vila-real rescindeix el contracte d'Aigua-salut i reubica als usuaris al no arribar a un acord amb l'arrendatària



?? El cost d'Aigua-Salut suposava uns 300.000 euros a l'any, que es destinaran a un Pla de millora d'instal·lacions esportives

????https://t.co/fxt9nVLBgq — Ajuntament de Vila-real (@ajvila) July 4, 2024





Para la negociación, tal como detalla Madrigal, el Ayuntamiento había planteado tres premisas básicas que, finalmente, no han sido aceptadas por el arrendatario. “En primer lugar, la necesidad de mejorar el mantenimiento de las instalaciones, dada su antigüedad. También la posibilidad de incorporar la opción de compra al alquiler, para que lo invertido se rentabilizara con una posible adquisición patrimonial. Y, por el último, el precio del arrendamiento”, detalla Madrigal. En este último punto, el edil explica: “Cuando firmamos el acuerdo con Aquaesport, no teníamos ninguna otra referencia de mercado para el alquiler de instalaciones deportivas. Desde la entrada en vigor de la ley de fundaciones, en 2023, sí que tenemos este referente, con el alquiler del pabellón Bancaja, por lo que, aunque no se trata exactamente del mismo tipo de instalación, considerábamos necesario ajustar el alquiler al precio de mercado”, valora.

En concreto, el alquiler del pabellón Bancaja es de 4.936 euros por una parcela deportiva de 6.235 metros cuadrados con un pabellón de 1.534 m2, mientras que el alquiler que se ha estado pagando hasta ahora por Aigua-salut era de 7.665 euros por una parcela de 1.368 metros cuadrados con pabellón de 1.240 m2. “Pese a multiplicar por cinco la superficie deportiva, el alquiler del Bancaja es sustancialmente más económico, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo con la empresa para rebajar el pago”, explica el concejal, quien ha querido agradecer a Aquaesport su predisposición y talante. “La empresa ha mirado por la legítima defensa de sus intereses, respetando en todo momento y entendiendo las dificultades del Ayuntamiento. Cosa que agradecemos especialmente”, señala el concejal.

“Aunque la experiencia ha sido muy positiva y nos ha dado importantes proyectos como la colaboración con la Cátedra de Actividad Oncológica y Deporte, debemos gestionar el dinero público y los intereses generales de la mejor manera posible. Por eso, hemos decidido poner fin a este programa, que nació como una experiencia piloto, y la reubicación de todas las actividades que desarrollamos allí, garantizando el servicio”, detalla Madrigal, quien valora la inversión anual de Aigua-salut -entre alquiler, actividades, mantenimiento y personal- en 300.000 euros. “Con esta cantidad, ya estamos trabajando en un nuevo Plan de mejora y modernización de las instalaciones deportivas municipales, que anunciaremos tras el verano”, avanza el concejal de Deportes. “Estamos muy orgullosos del proyecto de Aigua-salut, de lo que ha supuesto para Vila-real y de cómo se ha desarrollado. No ha sido posible en este momento mantenerlo, pero no descartamos en un futuro poder recuperar esta experiencia para seguir avanzando en la línea del deporte como generador de bienestar y de salud”, concluye.