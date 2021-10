Veintidós artistas homenajean a Melchor Zapata

La sala de exposiciones del Centro Cultural Melchor Zapata de Benicàssim acoge el homenaje de su invitado más ilustre. Amigos y colegas del ámbito de la cultura provincial han diseñado una exposición donde la personalidad plástica del creador sevillano Melchor Zapata se ha fusionado con la del resto. Pintores y pintoras, en su mayoría, pero también escultores, ceramistas, fotógrafos y poetas de toda la provincia han dado lo mejor de sí mismos para este emocionante proyecto. Familiares y amigos han participado en el acto inaugural que era toda una sorpresa para el propio artista que, visiblemente emocionado, ha agradecido a todos su implicación.

Si Melchor engrandece como artista, más lo hace como persona

Utilizando un símil matemático ‘Máximo Común, 22 miradas y un denominador’ es un título que busca reflejar la esencia de un proyecto colectivo que empezó a gestarse hace casi un año. Como ha indicado la alcaldesa, Susana Marqués “ya son casi diez años desde que inauguró este Centro Cultural dedicado a quien, además de artista, ya es un benicense más. Sobre estas paredes ya hemos podido contemplar sus conocidas formas barrocas y vibrantes, su puntillismo y esas figuras que le caracterizan tanto. Todos los presentes hemos disfrutado de sus cuadros llenos de color, de sus esculturas, con estilo propio y personal que lo hace único. Y ahora, estas mismas paredes le rinden un especial homenaje a una gran persona, con una calidad humana indiscutible. Porque si Melchor engrandece como artista, más lo hace como persona”.

Las comisarias del proyecto, Patricia Mir y Maribel García, han comentado por su parte que “nuestro común denominador no es otro que el artista Melchor Zapata, sevillano de nacimiento pero afincado en Benicàssim desde hace décadas. Por supuesto no son todos los que están pues, por méritos propios, Zapata posee una legión de amistades granjeada a lo largo de sus años de carrera. Sin embargo, todos los que están sí son poseedores de un estrecho vínculo con este creador. Además, esta sala que lleva su nombre es el lugar escogido por ese plus de carga emocional que en ella habita. Melchor es un artista difícil de versionar. Su sello inconfundible lo hace poseedor de un carácter único. El reto no era fácil y por eso estamos especialmente contentas del resultado”.

El espectador que recorre la sala descubre qué es aquello que más ha destacado cada uno de los creadores en sus diferentes disciplinas. Esos paisajes de trazo fuerte y seguro, sus inconfundibles cipreses o los celajes han inspirado a varios de los artistas convocados como son Jaime Sidro, José Cozar, Pascual Cándido, Tere Colomé y Vicent Roman. Entre su rica temática no podemos obviar los toreros (interpretados por María Griñó e Isabel del Portillo), las manolas (Agustina Ortega), sus figuras (Luis Bolumar y Mari Carmen López Olivares) y esos rostros infantiles (José Antonio Arias) que vemos interpretados de muy diversas formas y con los materiales más curiosos. Y por qué no, esos ojillos despiertos y vivaces, esa frente ancha y su sempiterna barba han atrapado a algunos de sus colegas como Carlos Asensio, Nacho Puerto y Ana Beltrán. Su faceta escultórica (Juanma Gavara, Jere y Marcelo Díaz), su paleta de colores (Taló y José Luis Ramírez) y su cualidades humanas han fascinado a otros. Las poetas Mari Carmen Aldás, Mª Elena Torrejoncillo y Ángela Mallén con las letras y la fotógrafa Eloisa Aldás con las imágenes de catálogo también han formado parte de este sentido tributo.

Por uno o por otro motivo todos los artistas reunidos han cumplido, con creces, el propósito de este encargo y como ha añadido el edil de Cultura, Javier Alonso “este proyecto ha sido muy cuidado y mimado por los 22 artistas que desde hoy comparten exposición en esta emblemática sala y con la que todos los presentes hemos querido rendir un especial homenaje a Melchor Zapata”.

El edil ha añadido que la exposición ‘Máximo Común, 22 miradas y un denominador’ podrá visitarse en el Centro Cultural Melchor Zapata hasta el próximo 21 de noviembre. En cuanto al horario, del 21 al 31 será de martes a domingo de 18.00 a 21.00 horas, mientras del 4 al 21 de noviembre abrirá sus puertas de jueves a domingo de 17.00 a 20.00 horas.