Suspenso en la implantación de la enfermería escolar: "Nos han defraudado"

Este Jueves Santo es de inicio de vacaciones para alumnos de los centros educativos, en lo que supone el parón antes del tercer y definitivo trimestre. Un momento que puede ser de reflexión y de mentalización para aquellos que deben dar un empujón para superar el curso. Hay una institución, eso sí, que parece que llegará a junio sin pasar del insuficiente.

Porque ésa es la nota que dan desde el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) a la conselleria de Sanidad, y especialmente en una cuestión: la implantación de la enfermería escolar en los centros educativos. Fue uno de los anuncios en septiembre y del cual, ahora, "nos han defraudado".

Nos lo ha explicado su presidenta, Isabel Almodóvar, que apunta que "a grandes rasgos la situación sigue siendo la misma que teníamos hace 1 año. Son muy pocos los centros que cuentan con enfermera escolar y la verdad es que en todos los casos se debe a iniciativas muy puntuales que hemos llegado a acuerdo con los ayuntamientos. En el caso de los centros de educación especial, son muy problemáticos, pues hay algunos que cuentan con atención de enfermeras durante franjas horarias determinadas y en otros como en el Castell Vell de Castellón, hay una enfermera escolar que sí es cierto que está durante toda la jornada escolar, pero tiene que atender a 70 escolarizados con diversidad funcional y con patologías muy, muy variadas".

engaño

Almodóvar recuerda que "el pasado mes de septiembre la conselleria nos prometió que iban a crearse 300 plazas de enfermería escolar. La verdad es que ha sido un engaño, porque al final lo que ha acabado siendo es que se ha recurrido al personal de los centros de salud para realizar este servicio y estas enfermeras, que además ya tienen cupos asignados, que a veces alcanzan más de 1900 usuarios, no son enfermeras escolares, son enfermeras de referencia escolar. Es decir, trabajan en un centro de salud y acuden puntualmente al centro escolar cuando hay alguna emergencia. Al contrario que las enfermeras escolares, no son especialistas y no están en el colegio durante toda la jornada. La implantación de este modelo la realidad es que aumenta la carga laboral de las enfermeras de atención primaria, saturando aún más si cabe el sistema y además es insuficiente para las necesidades de los centros educativos".

Esta merma, como ha comentado la presidenta del COECS, también se ilustra más por zonas, y en este caso, de nuevo, en una muy afectada en otras materias como es el interior: "Como otros tantos servicios básicos y en especial con la atención sanitaria, estas áreas sufren muchísimas carencias. La situación de la implantación de la enfermera escolar es mucho menor en estas zonas rurales y esto no es justo porque los niños y los jóvenes de estos puntos tienen el mismo derecho a esta cobertura sanitaria que los menores de las ciudades".

Y otro caso lo encontramos en los centros de educación especial, que además viven con mayor necesidad su trabajo al ser indispensable para el cuidado de sus alumnos. Ante ello, Almodóvar nos expone un caso en concreto: "Hace poco nos planteó en el Colegio una mamá que tiene que escolarizar su hijo en Oropesa y nos indicaba que había ido a preguntar al Colegio porque quería que en su colegio, donde el niño fuese, hubiese enfermedad escolar porque al niño le acababan de diagnosticar epilepsia. Ella tenía miedo de escolarizar al niño. Preguntó, en consellería de Educación y la mandaron a la consellería de Sanidad. Hizo un partido de tenis y nadie le dio ninguna respuesta".

Y así se prepara un próximo curso donde las sensaciones respecto a esta propuesta no sólo de tratamiento a los alumnos, sino también de formación tanto a pequeños como a sus padres en cuestiones como RCP, actuaciones ante atragantamientos, etcétera: "No percibimos una voluntad clara. La realidad es ésta. A la hora de implantar esta figura de forma real y efectiva, lo que pretenden es redistribuir recursos, pero no aumentar las tasas de enfermería en el sistema sanitario valenciano. Ya vemos situación complicada en un servicio que se prometió que se iba a impulsar y que al final se ha quedado en agua de borrajas".