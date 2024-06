Simó (PSPV) apela al bipartidismo: "Es importante que los dos principales partidos estén fuertes"

Tradicionalmente el Partido Socialista de la ciudad de Castellón ha estado conformado por diferentes corrientes o familias que en los últimos meses derivaron en una crisis con la dimisión de gran parte de la ejecutiva para forzar la salida del secretario general. Tras conformarse una gestora, el pasado fin de semana se celebraba el congreso local que ha escogido de forma prácticamente unánime, algo prácticamente sin precedentes en el seno socialista, a Rafa Simó como secretario general.

En COPE, Simó ha reconocido que han sido "semanas muy intensas, de hablar mucho y empatizar y ha terminado de una manera que podría decir inmejorable. Si al principio del camino me dicen que el 96% de la asamblea iba a dar el apoyo a la ejecutiva que yo encabezaba no me lo hubiera creído".

El líder socialista es grauero, fue concejal y ejerció como presidente de PortCastelló y en la actualidad es diputado autonómico y celebra en COPE esta unión de su formación. "Este proyecto significa empezar a levantarnos y fijarnos en hacer un partido más grande y más vivo. Yo quiero que la Casa del Pueblo esté lleno de actividades, no solo para la militancia, para cualquier persona que se quiera acercar”

Su elección se ha podido producir después de que la dimisión de la mayoría de los miembros de la ejecutiva local provocara la salida del anterior secretario general, Germán Renau. Detalla que fue “fruto de una dimisión en bloque de la mayoría de la anterior ejecutiva por un malestar generalizado de cómo funcionaba el partido”. Reprocha que “ni siquiera se hizo un proceso de reflexión de por qué se perdieron las elecciones y ha habido una mayoría de la militancia que ha entendido que este proyecto evoluciona la gestión”.

Más cercano a la ex alcaldesa Amparo Marco, formando parte de su equipo de Gobierno, no ha contado con el respaldo de su antecesor, asesor de la ministra y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera. “Di el paso adelante sin apoyo de estas dos sensibilidades dentro del partido y llegado el momento, una vez pasadas las elecciones europeas, llamé a Amparo, a Germán y a Pep Lluís -Grau- que son representantes de las sensibilidades que hay dentro del partido y que no apoyaban de primeras este proyecto, para ofrecerles la incorporación de estas personas cercanas a ellos a esta ejecutiva”.

Y reconoce que “Marco y Grau aceptaron el ofrecimiento y hay gente próxima a estas sensibilidades que están dentro de la ejecutiva y Germán Renau consideró que no era el momento y decidió que no formaban parte”.

Bipartidismo

El nuevo líder de los socialistas castellonenses aboga por un mensaje en favor de los dos partidos políticos con más apoyo ciudadanos: "Es importante que los dos principales partidos de la ciudad estén fuertes”, aunque señala que en el tablero político, “nuestros enemigos son Partido Popular y VOX” y no “otras fuerzas progresistas”.





Candidatura a la alcaldía

Simó no abre el melón con la opción de encabezar la candidatura socialista a la alcaldía en 2027 por ser el secretario general. “No siempre” ha sido la misma persona señala. “Amparo Marco no era secretaria general cuando se presentó. Hay veces que se hace esa bicefalia”.

Pero si piensa en las próximas elecciones municipales porque “la idea es que este trabajo sirva para encarar el 2027. No vamos a pensar que esto se hace solo a nivel orgánico; el objetivo es encarar 2027 para conseguir un buen resultado para las elecciones municipales y autonómicas e intentar que haya un Gobierno progresista liderado por una persona socialista y que Diana Morant sea presidenta de la Generalitat Valenciana”.





Gestión municipal

En el día a día del Ayuntamiento, Simó no forma parte del grupo municipal pero si cuenta en su núcleo próximo con dos representantes en la ejecutiva local que son concejales: Jorge Ribes y José Luis López. Y asegura que “es trabajo de la ejecutiva municipal marcar la dirección política”.

Además, “el cambio no va a ser de personas; va a ser un cambio de dirección política, de tipo de oposición y de qué forma vamos a trabajar”, a la vez que reafirma la continuidad de Patricia Puerta como portavoz en el consistorio de Castellón de la Plana.