Sanidad suspenderá Magdalena o Fallas si el Coronavirus "avanza sin control por España"

En Herrera en COPE, Carlos Herrera le ha preguntado específicamente al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por celebraciones festivas que reúnen a multitud de personas como las Fiestas de la Magdalena. Simón explica que el momento de tomar decisiones de si suspender o no los festejos no es ahora y que de llevar a cabo esa medida sería reconocer que el Coronavirus se extiende sin control.

Herrera le cuestionaba a Simón respecto a qué pasará “con los grandes acontecimientos que hay en España desde la Magdalena de Castellón”, a los que éste contestaba que “los grandes acontecimientos, o los pequeños, suponen un riesgo de transmisión cuando los virus que nos interesa controlar entrar en estos acontecimientos; es decir, cuando hay personas infectadas”.

Y es que “no por juntarse simplemente, aparecen las enfermedades. Es cierto que si hay personas infectadas y tenemos grande agrupamientos de masas, obviamente puede haber un cierto grado de transmisión”.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias llama en COPE a “ser muy prudentes” pero si que al haber constancia de personas afectadas por el Coronavirus, “si están controladas las cadenas de transmisión y evitamos que los grupos potencialmente afectados participen en esas manifestaciones multitudinarias no debería suponer un problema grave”.

“Si no podemos controlar el número de infectados que entran a esas manifestaciones grandes, obviamente puede haber algún riesgo de generar transmisión”, aunque reconoce que “la hora de suspenderlos no es nada fácil; el suspenderlos lo que implicaría sería que estamos asumiendo que el virus circula sin control por nuestro país y que el objetivo es reducir el volumen de casos que esperaríamos” y llama a que “es una situación que hay que decidir con cuidado”.

"No por juntarse aparecen las enfermedades. Si estamos en una fase de contención e identificamos correctamente las cadenas de transmisión, no debería ser un problema grave celebrar eventos multitudinarios. Es una situación que hay que valorar con cuidado y aplicar si va a tener un efecto real o no. Hay medidas que a veces son más efectistas que efectivas. Nosotros estamos intentando mantener la calma y ser objetivos en la toma de decisiones. En algún momento podemos discrepar con lo que hacen algunos países, pero estamos alineados con lo que hacen muchos otros", ha asegurado.

Por último, Fernando Simón asegura que “es difícil tomar una decisión; en caso de que sea necesario se tomarán las decisiones que se tengan que tomar entendiendo que todas estas decisiones tienen un impacto muy importante. No solamente en la salud sino en muchos otros sectores”.