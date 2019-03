El Rototom Sunsplash se pondrá en pie por la tierra en su 26ª edición

El Rototom Sunsplash 2019 será más ‘planetario’ que nunca. Stand up for Earth es el lema que transitará de forma transversal por la 26ª edición del festival internacional, que se celebrará en Benicàssim del 16 al 22 de agosto. Un lema que refuerza el compromiso de la macrocita reggae con la defensa de los derechos humanos, la paz y el respeto al medio ambiente. Con un planeta para el que no existe un plan B.

En esta 26ª edición, el festival se marca como reto llamar la atención sobre el cambio climático y la necesidad de blindar el medio ambiente. Quiere invitar al público y a todas las personas que hacen posible este proyecto a la reflexión y la búsqueda “activa y positiva” de soluciones colectivas y alternativas que ayuden a cambiar la deriva del planeta, señalan desde la organización.

“Actualmente los problemas medioambientales han adquirido una dimensión muy preocupante que afecta a las diferentes escalas sociales, económicas, políticas y también de justicia social. Sin embargo, creemos que existen alternativas válidas. El cambio pasa por nosotras y nosotros mismos e incluye más participación, democracia y sensibilización”, añaden desde el Rototom Sunsplash.

Stand up for Earth estará muy presente en las áreas culturales gestionadas por Exodus (la asociación sociocultural del Rototom Sunsplash) dentro del recinto de conciertos, especialmente en Pachamama. Este espacio de reconexión con la Madre Tierra desde los valores de desarrollo sostenible, agroecología y salud actuará como epicentro en esta edición. Aquí se desarrollará el grueso de las actividades e iniciativas para informar, construir conciencia social, compartir conocimientos e interactuar. No obstante, el lema será también un punto de referencia en los debates del Foro Social y de la Casa de la Palabra de African Village.

A la programación diseñada en exclusiva para materializar este lema se sumarán las acciones de tinte social y ambiental que el festival viene desarrollando desde siempre, como las dirigidas a eliminar el consumo de plástico o hacer un uso eficiente de los recursos hídricos durante el certamen.

“Deseamos que Stand Up for Earth sea un objetivo común para quienes formamos parte del festival y que hagamos posible una transformación que ayude a mejorar nuestra relación con el planeta”, concluyen desde el festival.

Por su parte, y para ir allanando el terreno antes de activar el lema de la 26ª edición, la Asociación Cultural Exodus, que representa la vertiente más social del Sunsplash, hace un llamamiento para participar en Global Strike for Future, la huelga mundial contra el cambio climático prevista para este viernes, 15 de marzo.