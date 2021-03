El PP le reclama a Amparo Marco "que salga de su escondite" tras el lío de la Magdalena

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, se pregunta "dónde está la alcaldesa Amparo Marco tras dejar a toda la ciudad sumida en el más absoluto caos. Por su desgobierno y nefasta gestión de la semana de la Magdalena, ella y su socio de gobierno, Compromís al frente de la concejalía de Educación, por pura cobardía de ambos y no tomar decisiones cuando tocaba, es decir hace dos meses, han enfrentado a toda la comunidad educativa y generado desconcierto y malestar en toda la ciudad, hoy por hoy no hay nadie contento, Marco debe una explicación a todos los castellonenses y asumir responsabilidades”, explica.

Los Populares echan en falta el liderazgo de una alcaldesa que, en “plena pandemia como estamos nadie sabe dónde de está. Amparo Marco, en lugar de abandonar el barco ha de ponerse al mando del timón y asumir las consecuencias de su gestión política. No tuvo miramiento en acusar al PP de mentir cuando le preguntamos sobre su intención de cambiar el 8 de marzo, de festivo a laboral y lo hizo, pero no ha vuelto a dar la cara ni a pronunciarse públicamente cuando su decisión ha dejado a los castellonenses en el escenario más surrealista posible: el próximo lunes todos a trabajar y el resto de la semana a hacer encajes de bolillos porque no habrá clases”, apunta Sales.

El edil Popular culpa al gobierno municipal de izquierdas de trabajar muy poco, “solo hay que mirar su agenda oficial, la mayoría de los días está vacía, su falta de trabajo y falta de planificación hace que lleguemos tarde y mal a todo, creando problemas como el que tenemos encima de la mesa, con una semana de la Magdalena que será festiva a partir del martes, habiendo alterado el lunes el calendario laboral de la ciudad por el capricho de una alcaldesa que toma decisiones y hace anuncios sin consultar con nadie”.

Y añade: “Sus bandazos, su irresponsabilidad por priorizar sus sillones y sus sueldos - 78.000 euros anual en el caso de la alcaldesa y más de 62.000 euros anuales que cobra el concejal de educación-, en lugar de pensar en lo que es mejor para la comunidad educativa, nos ha llevado a esta situación bochornosa e indignante, es una vergüenza que esto pase en una capital como la nuestra, que hoy por hoy es ejemplo de mala gestión”.

Cabe recordar que el 14 de enero la alcaldesa anunció la suspensión de las Fiestas de la Magdalena y al mismo tiempo hizo pública su intención de que la semana de Magdalena debía ser lectiva, “han estado dos meses pasándose la pelota entre PSOE y Compromís, de Ayuntamiento a Conselleria de Educación, vuelta al Ayuntamiento y de aquí a la Conselleria de Sanidad mareando la perdiz sin tomar decisiones, impidiendo que los castellonenses pudieran planificarse esa semana para acabar en el mismo punto de partida, ¿de qué les ha servido cambiar el 8 festivo a laboral si la semana que viene no va a haber clases? Es la alcaldesa, como máxima autoridad municipal la que debe explicar todo esto”, concluye Vicent Sales.