Recetas vía código QR o implantación en apps: El Mercado de Burriana se moderniza

El Ayuntamiento de Burriana, en colaboración con el alumnado de informática del taller de empleo Riu Anna VI, está llevando a cabo un proyecto de modernización y digitalización de las paradas del Mercado Municipal. Esta iniciativa busca fusionar la tradición del mercado con las nuevas tecnologías, facilitando así el acceso a la información y la promoción de los productos locales.

El curso de informática del taller de empleo está desarrollando un sistema QR que se instalarán en las paradas del mercado. A través de estos códigos, las personas usuarias podrán acceder a vídeos de recetas tradicionales elaboradas por la ciudadanía de Burriana, así como a recetas internacionales, todo ello utilizando productos frescos y locales del mercado. Este proyecto no solo pretende promover la gastronomía local, sino también poner en valor la riqueza cultural y gastronómica de la comunidad.

Además, en línea con el trabajo del consistorio de la capital de la Plana Baixa por mejorar la accesibilidad, se ha previsto que las recetas estén disponibles también en formato físico. De esta manera, se garantiza que todas las personas, incluidas aquellas que no están digitalizadas, puedan disfrutar del sabor y la tradición del mercado.





Inclusión en apps

Otra de las innovaciones que se busca implementar en el Mercado Municipal es la integración de la aplicación "Too Good To Go". Esta herramienta digital permitirá a los comerciantes vender online los productos que no se han vendido al final de la jornada a un precio reducido, ayudando así a reducir el desperdicio alimentario y asegurando que los alimentos se aprovechen hasta el último momento.

La concejal de Comercio y Mercados, Suni Fandos, ha destacado la importancia de esta iniciativa ya que “con este proyecto, no solo estamos modernizando el Mercado Municipal, sino que también estamos fortaleciendo los lazos entre tradición e innovación. Es un paso fundamental para que nuestro mercado siga siendo un referente en la vida de nuestra ciudad, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia.” Por su parte, Fandos, ha añadido que “la implementación con la aplicación 'Too Good To Go' es una muestra de nuestro compromiso con la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos.”