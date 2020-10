Se pospone el debut del Nou Bàsquet Femení en la Liga Femenina 2

Así, la Federación Española de Baloncesto anunciaba ayer que "ante la falta de garantías sanitarias existentes y con el fin de no poner en riesgo la salud tanto de las jugadoras como de los diferentes agentes que componen la competición, la Federación Española de Baloncesto ha decidido en el día de hoy el aplazamiento de la primera jornada de competición que debía disputarse los próximos 3 y 4 de octubre. De este modo, la competición pospone su inicio una semana por lo que su inicio oficial tendrá lugar el próximo 10 de octubre, coincidiendo con la disputa de la segunda jornada".

Además, la FEB recordaba que "los encuentros aplazados durante el presente fin de semana se disputarán próximamente, en una fecha fijada para que la competición pueda ponerse al día y que será comunicada próximamente". El conjunto castellonense ve así aplazado el estreno en la competición, que estaba programado para este sábado a las 20 horas en Grapa ante el Sinergia Soluciones Real Canoe.

Campaña de socios

Por otra parte el Nou Bàsquet Femení también ha lanzado su campaña de socios para esta temporada. Así, se lanza con el lema “Ven a vivir nuestro sueño”.

Por 20 € de donativo se puede adquirir el carné de abonado/a. Este precio, simbólico, es sin embargo muy importante para ayudar a continuar con el proyecto de crecimiento del club.

Desdel el Nou Bàsquet afirman que "la situación del Covid-19 afecta de forma importante a la manera de vivir los partidos, con establecimientos de aforos, registros de asistentes, pruebas médicas a jugadoras y equipo técnico semanales, etc. Pero con vuestra ayuda, vamos a vivir esta ilusión de la mejor forma posible".

Además, explican que "el Club comunicará cada semana las entradas a disposición del público para asistir a nuestros partidos de Liga Femenina 2 y los abonados tendrán preferencia para asistir a los partidos hasta cumplir con el aforo permitid0.Si no completáramos aforo con los socios las entradas para los no socios tendrían un precio de 5 € por partido. Para aquellos que no puedan entrar, el Club ha contratado la retransmisión de los partidos por un streaming de alta calidad que podrán ver en la página de Facebook del club , www.facebook.com/NBFCastelló"