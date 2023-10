"No podemos asustar con obligaciones" para luchar contra el abandono animal, según veterinarios

Ya ha entrado en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal que ha nacido con muchas incertidumbres y dudas para los propietarios de animales y para los profesionales como veterinarios. Una Ley no está bien hecha cuando la rodea un mar de dudas y que el Gobierno debe estar puntualizando prácticamente de forma diaria. La normativa obliga a que para tener un animal de compañía en nuestra casa tengamos que hacer un cursillo y disponer de un seguro.

El curso no se conoce cómo se realizará y el seguro todavía no es obligatorio. "No sabemos cuál será el contenido, solo se sabe que será gratuito y de validez indefinida". En cuanto al seguro, "no está fijada la cuantía".

Además, según explica en COPE la presidenta del Colegio de Veterinarios de Castellón, Natalia Gil, en muchos casos en el seguro de nuestro hogar se incluirá a las mascotas. "Recomendaría a la gente que revise el seguro de su hogar porque es muy probable que tenga incluido el animal de compañía".

Se consideran animales domésticos a los perros, gatos y hurones y se desconoce qué pasará con otro tipo de mascotas con las que estamos acostumbrados a convivir en muchos domicilios como peces, tortugas o hámsters, entre otros muchos. "Solo sabemos que perros, gatos y hurones si, pero falta una lista que diga qué tipo de animales domésticos, qué tipo de animales silvestres en cautividad se incluirá, e incluso animales de producción que pueda el titular decidir que ya no lo dedica a la producción y que pasa a ser su animal de compañía, animales acuático..."

Es una Ley que en el fondo debe ser positiva para los animales pero que por ahora ha generado muchas dudas e incógnitas, lo que se considera no es positivo para proteger a las mascotas, tal y como apunta la presidenta del Colegio de Veterinarios. Y es que se quiere "evitar el maltrato e intentar que disminuya el abandono. Pero si haces una ley para intentar que disminuya el abandono, no podemos asustar con obligaciones", concluye.