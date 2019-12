Pepe Mel cita al Castellón como el “peor” rival que le podía tocar

El CD Castellón y Pepe Mel se reencuentran en la primera eliminatoria de la Copa del Rey en la que el ex delantero orellut, ahora entrenador de la UD Las Palmas, señala que “cuando salió el sorteo no tuvimos nada nada nada de suerte, porque nos tocó para mí el peor”.

Pepe Mel regresa a Castalia donde jugó en las temporadas 1987/88 y 1988/89 disputando 72 partidos y anotando 35 goles con el CD Castellón, convirtiéndose en máximo goleador de Segunda división y logrando el ascenso, “el ambiente de Castalia nos llevó a Primera división en una temporada que acabamos primeros de Segunda división”.

El técnico de la UD las Palmas recuerda con orgullo y felicidad su paso por el CD Castellón. "Este club para mí es importante. Me reenganchó al fútbol profesional, fui el máximo goleador de Segunda, ascendimos a Primera, hicimos una gran temporada”. Además, recuerda que “tengo el orgullo de tener la insignia de oro y brillantes del Castellón” y es que “cada vez que he entrado en Castalia he sentido algo especial”.

Sobre la eliminatoria copera advierte que “no será sencillo ganar aquí” ya que “el Castellón tiene un buen equipo” y que será “un partido difícil”, ante un equipo que perdió el liderato del grupo III de Segunda división “B” este pasado fin de semana tras perder ante el Ebro.

No confía en que Óscar Cano, técnico de los castellonenses y con el que coincidió en el Real Betis, haga muchas rotaciones y es que cree que “van a ir a por todas, porque pasar esta eliminatoria para ellos significaría un inyección económica muy grande”. Por ello, “espero al mejor equipo del CD Castellón”.

“Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en pasar esta eliminatoria y todas las que podamos”, explica Mel.

Previa

La Copa del Rey es el torneo que guarda con más cariño la afición del CD Castellón que sigue recordando su mayor gesta deportiva cuando alcanzó la final -entonces era Copa del Generalísimo- en 1973, en la que cayó ante el Athletic Club (2-0) en el Vicente Calderón.

El Castellón llega a esta eliminatoria tras dejarse el liderato del grupo III de Segunda división “B” después de perder el fin de semana ante el Ebro y con Pepe Mel como escaparate.

Los locales cuentan con la baja por lesión de uno de sus futbolistas referentes, Rubén Díez, así como de Héctor Verdés y Paco Regalón; mientras que recupera a Rafa Gálvez.

El entrenador del CD Castellón, Óscar Cano, hará rotaciones y dará descanso a sus futbolistas más habituales. Con ello, mostrará un equipo similar al que a través de la Copa Federación ha logrado clasificarse para esta Copa del Rey. Jesús López ocupará la portería, Jorge Veintimilla o David Cubillas serán las principales novedades del once inicial.