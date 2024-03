Pamesa Grupo Empresarial "salva los muebles" en 2023 y aspira a recuperar un 10% en 2024

Las perspectivas que dejó el cierre de Cevisama en Feria Valencia de cara a este 2024 para el sector azulejero dejaban un poso de tranquilidad al notar que se había llegado al nivel más bajo y las opciones de crecimiento estaban sobre la mesa. Un hecho que hoy se ha refrendado de la mano del principal productor azulejero de la provincia de Castellón y quinto a nivel mundial.

Pamesa Grupo Empresarial ha dado a conocer los resultados del pasado año, que como se esperaba debido al aumento del coste de producción (por ejemplo el gas supuso 225 millones de euros) y reducción de la demanda iban a ir a la baja. Y así ha sido, al disminuir la facturación en cerca de 300 millones de euros, para situarse en 1.197. Con ello, los beneficios antes de impuestos caen en 50 millones hasta los 21. Fernando Roig, presidente del grupo, ha apuntado que se ha logrado salvar 2 grandes objetivos, como son "mantener al máximo los puestos de trabajo y continuar siendo rentable se ha logrado, aunque con mucha dificultad".





2024 al alza

Y ello abre las puertas a un 2024 que ha traído un cambio de cara a Pamesa. Se valoran como muy positivos los 2 primeros meses o el evento propio Cerámica Experience, que ha superado las expectativas en un 50 por ciento. Con ello, Roig es optimista y aspira a crecer este año más de un 10 por ciento: "Espero que las ventas serán superiores, hay gente menos optimista pero yo creo que estaremos por encima de los mil millones en facturación y creceremos entre un 10-15%".

Un Roig que también ha aprovechado para hacer un gran anuncio en una de las guerras que vive el sector. Mientras Ascer y sindicatos mantienen rotas las negociaciones por el convenio colectivo, y que ya trajo 2 jornadas de huelga la pasada semana, Pamesa ha decidido hacer efectivo en la nómina de abril un aumento del 3,1 por ciento, correspondiente a la subida del IPC del pasado año. Un movimiento a la espera de acuerdo y para fomentar la paz social.

Reivindicaciones

Y doble tirón de orejas que ha dado Fernando Roig a las instituciones. Primero al gobierno central, donde más allá de las ayudas, de las que no es muy partidario el presidente de Pamesa, se está pendiente desde hace 3 años de la subasta para la potencia de la cogeneración, importante para contar con energía para el sector: "Necesitamos que el gobierno legisle, y no puede ser que un proyecto de 2021 no esté resuelto en 2024. No se está haciendo absolutamente nada. Pedimos soluciones en lugar de subvenciones".

Fernando Roig, presidente de Grupo Pamesa, en la presentación de los resultados de 2023:

???“El Grupo Pamesa pide soluciones, que se legisle para poder funcionar”

Pero también ha tenido palo a la Generalitat e incluso el ayuntamiento de L'Alcora por el retraso para impulsar minas. Y es que la comparativa con el Gobierno de Aragón, donde tiene 4 abiertas y productivas en Teruel, es odiosa: "En Aragón bien, en la Comunidad Valenciana un cero".





Sin Cevisama pero con hidrógeno

Para finalizar, dos cuestiones que ha resaltado Roig. Por una lado ha dado como imposible su regreso a Cevisama, ya que apunta que "la efectividad es muy poca, es como hacer un chalet para dos días y medio. Los clientes en una encuesta propia se han mostrado satisfechos con Cerámica Experience".

Donde tampoco estarán es en la próxima edición de Coverings, al celebrarse este año en una ciudad con poco mercado en Estados Unidos, aunque sí estará con las 7 marcas en Cersaie.

Y donde seguirá la apuesta es con el proyecto de descarbonización iniciado con la planta piloto de eCombustible. Sobre ello, Roig ha adelantado que "han comprado una turbina piloto que podrá utilizar hidrógeno, pero debido a retrasos no estará hasta final de año". Respecto a esta energía, el presidente de Pamesa ponía el foco en que "lo importante va a ser el coste, ya que al precio que está hoy el gas será complicado competir".