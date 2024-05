El Nou Bàsquet da el primer paso a una posible fusión con Amics: "Es una propuesta a lo grande"

El baloncesto de Castellón puede vivir un punto de inflexión de cara a la próxima temporada. Y es que los dos principales equipos de la capital de la Plana podrían afrontar un nuevo proyecto que conllevaría su fusión. Hablamos del Amics del Bàsquet y Nou Bàsquet Femení, que la próxima temporada estarán en su respectiva segunda categoría del baloncesto nacional (LEB Oro y Liga Femenina Challenge).

El primer paso se dio este miércoles, después que la asamblea de socios del Nou Bàsquet Femení aprobara por unanimidad la opción de iniciar negociaciones con Amics para impulsar la fusión de ambos clubes e impulsar un proyecto conjunto que ayude a fortalecer el baloncesto en la ciudad de Castellón.





Un proyecto que en COPE nos ha presentado la presidenta del Nou Bàsquet Femení, Lola Valls, apuntando que “se empezó a desarrollar con miembros de las juntas directivas de ambos equipos, y con la ayuda de un patrocinador, lo redactaron. Yo en principio no sabía nada y cuando me lo presentaron me gustó mucho, porque es una propuesta de baloncesto a lo grande para la ciudad”.

Tras ello, Valls tenía claro los pasos que quería dar: “Lo primero que dije es que consideraba que me debía apartar, pero no irme. Estar a su lado y aportar mi experiencia pero sin ser una cabeza visible de este posible nuevo club, porque mi modelo de gestión tiene que ser perpetuable, sino que se debe profesionalizar”.





Crecimiento en varios ámbitos

Dicho proyecto, que cuenta con el respaldo de un patrocinador importante, se presenta con un timing a 5 años vista. En clave deportiva, se apunta con un crecimiento sostenido, donde el equipo masculino ya podría afrontar play-off de ascenso en su tercer año y con opción de disputar final four en 2029, año en el que se plantea que el femenino pueda lograr el acceso a Liga Femenina Endesa.

Unos pasos “que hemos ido dando nosotros, y es que antes de correr hay que saber caminar. Lo que hemos conseguido es épico, y espero que Castellón esté a la altura para poder sacar el proyecto adelante y que no seamos unas sacrificadas. Y lo que buscamos con el Amics es una simbiosis que nos hace mucho bien a todos. Lo que me gustaría es que nos pudiéramos sentar y hablarlo”.

Sobre ello, Valls ha comentado que “no sé cuándo las podemos iniciar. Yo les tiendo la mano. Cuando quieran me sentaré con ellos e iniciaremos una negociación, con lo que conlleva, como es que no hayan líneas rojas, ni exigencias ni cosas innegociables. Tenemos que poner todos sobre la mesa qué queremos y hacia dónde queremos llevar el proyecto”.

Junto a ello, se indica en dicho proyecto un aumento paulatino del presupuesto, hasta alcanzar los 2,5 millones en la última anualidad y de captación de socios, esperando alcanzar los 5.000. Todo ello además dando valor al trabajo de la cantera, que debería nutrir a los primeros equipos, y mostrando colaboración con otros equipos provinciales.

Además, el proyecto también muestra otro tipo de actividades, como las inclusivas a través de la creación de un equipo EDI (del cual el NBF ya había tenido contactos para crearlo); sociales con la concienciación de los jóvenes ante problemáticas como las apuestas online o patrimoniales con una oficina propia, fuera de instalaciones municipales.

Valls recuerda que “tenemos una responsabilidad social y pensamos que la estamos realizando pero queremos hacerla a lo grande. Este proyecto quiere desde el principio que se trabaje desde la igualdad, la inclusión y la integración. Hay que aprovechar que el deporte es un vehículo muy bueno para abordar temas como las apuestas deportivas o el bullying. Y también ser un proyecto que participe de la actividad de la ciudad”.





A la espera de respuesta

De momento, el primer paso ya se ha dado, esperando ahora la respuesta del Amics Castelló, donde una parte de la junta directiva (que ha sido impulsora del proyecto junto a otros miembros de la del Nou Bàsquet) se ha mostrado favorable, así como representantes de algunas instituciones. En todo caso, la presidenta de las castellonenses ha recordado que “cualquier fusión o cuestión federativa se debe resolver antes del 5 de julio”.

Pese a ello, eso sí, el Nou Bàsquet trabaja también con un posible plan B, por si este proyecto no saliera adelante, para tratar de competir en la LF Challenge. Para ello, se siguen buscando patrocinadores de cara a conseguir un presupuesto que ayude al club a ser competitivo en dicha categoría: “Yo tengo que buscar patrocinadores por nuestra cuenta. En la asamblea informamos que necesitamos las ayudas de todos. Hay que recordar que desarrollar el plan B no supone paralizar el A. Y tenemos poco tiempo, y es que una de las cosas que nos planteamos es salir con la plantilla que ha ascendido a Challenge y reforzarlo un poco. Ellas tienen que tener algo claro, porque el mercado se está moviendo rápido, ya que la liga ha acabado hace un mes y algunas ya tienen ofertas y también jugadoras que nos interesan. Si queremos hacer un proyecto serio en Challenge el tiempo nos apremia”.

Por cierto, la asamblea de socios también sirvió para presentar las cuentas de 2023, donde el club, tras varios años con problemas en este campo tras la ruptura del convenio con el CD Castellón, ha conseguido cuadrar números, aunque a expensas de recibir la totalidad de las ayudas públicas aprobadas. Sobre ello, Valls ha apuntado que “el tema económico ha sido angustioso. Apostamos por no renunciar a nada y ahora estamos viendo la luz, pagando a proveedores que les debemos dinero y con las ayudas que nos faltan por percibir se cubriría todo. Faltaría ver si la cantidad que resulta nos serviría para salir en Challenge con garantías. Sino, tocará buscar ayudas privadas para salir con un buen proyecto”.