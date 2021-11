Moncofa convoca a la plataforma ‘Espigones YA’ ante los daños por el temporal marítimo

El alcalde de la localidad, ha contactado con los miembros de plataforma ‘Espigones YA – Platges de Moncofa’ para convocar una reunión y estudiar qué medidas adoptar ante la lentitud del Gobierno a la hora de construir los espigones que necesita el pueblo para salvar su litoral. El alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, ha estado comprobando junto con dos miembros de la junta directiva de la Asociación La Torre, Francisco Ros y Patrick Poujois, los efectos de la tormenta marítima de este fin de semana en la zona del Camí Cabres y en previsión de la DANA que se espera para mediados de semana. De hecho, el sendero azul se encuentra en estos momentos intransitable y ha habido que cortar la avenida Mare Nostrum al tráfico rodado.

Desde la reunión mantenida con el Servicio Provincial de Costas en Castellón, el Ayuntamiento de Moncofa ha intentado ponerse en contacto repetidas veces con Ainhoa Pérez, subdirectora general del Dominio Público Marítimo Terrestre que tiene paralizadas las obras del litoral en Moncofa, sin obtener respuesta alguna.

Por todo esto se está convocando a los miembros de la plataforma ‘Espigones YA – Platges de Moncofa’ para estudiar las medidas a adoptar en vista a la reunión mantenida en Castellón pero también a la falta de respuesta de Madrid.

Wences Alós Valls, alcalde de Moncofa, ha lamentado que “esta lentitud con la que avanza el proyecto para construir los espigones es tal que se podría hablar realmente de una parálisis, porque no se ven avances. Tanto es así que se están produciendo daños irreparables en el patrimonio histórico, en el patrimonio natural, en el patrimonio turístico y patrimonial de la población y de sus vecinos. El Estado ha llevado adelante el puerto de Burriana, pero también tiene la obligación de defender el litoral de Moncofa. Ya hay urgencia para que acometa el proyecto del Camí Cabres, que está paralizado, pero también necesitamos que salga a licitación la redacción del proyecto del Grao, que está sufriendo daños una década después de que se evidenciase que hace falta actuar también allí.”

El alcalde de Moncofa ha explicado que “llevamos más de dos meses intentando hablar con la subdirectora general del Dominio Público Marítimo Terrestre, que ni siquiera nos ha contestado. Desde la reunión que tuvimos con Costas en Castellón no hemos tenido ninguna respuesta del Gobierno, con los que ha sido imposible hacerlo incluso desde antes del verano. Además, ahora se nos viene encima una tormenta que está situada a 300 kilómetros y que está provocando daños.”

Wences Alós Valls ha recordado que “este temporal no solo afecta a Moncofa, sino también a todo el litoral sur de la provincia de Castellón, que está sufriendo la lentitud con la que avanza el proceso de defensa de nuestra costa que estaba ya claro en los estudios de Cantabria de 2011. El único proyecto que está en marcha es el de Almenara, pero además de poner en marcha los proyectos considerados de prioridad alta, ya es hora de que el Gobierno active de una vez los de prioridad media”.





Ni un euro para los espigones en los presupuestos del Gobierno

Además, esta situación es especialmente grave porque en los presupuestos generales del Estado para 2022 no aparece reflejada la partida de obras en defensa del litoral de Castellón Sur. Se trata de uno de los tramos con mayor regresión de toda España y, como lamentó el alcalde de Moncofa nada más saberlo, “sufre una vez más el abandono por parte del Gobierno central”.

Wences Alós Valls, alcalde de Moncofa, ha asegurado que “es necesaria la incorporación urgente de esta partida y que venga acompañada por el compromiso de llevar adelante las obras, no solamente de los que son de prioridad alta, que no tiene justificación de ningún tipo para que no estén aún en marcha, sino también para los de prioridad media”.

El alcalde de Moncofa recuerda que “el proyecto de esta estrategia para salvar la costa de Moncofa se redactó en 2015 y ahora mismo ni tan siquiera se ha comenzado la obra considerada de prioridad alta que afecta a Moncofa.