Más de 1 millón de euros en subvenciones para potenciar el turismo en Castellón

Esta decisión, tomada por la Comisión Permanente del Patronato, presidida por el vicepresidente y diputado de Turismo, Andrés Martínez, busca reforzar la proyección de Castellón como un destino turístico de primer orden.

Dentro de esta ambiciosa iniciativa, el Gobierno Provincial destina 400.000 euros para la contratación de informadores turísticos en 83 ayuntamientos. Estas ayudas son una pieza clave en la estrategia turística, permitiendo que los municipios ofrezcan una atención directa y de calidad a los visitantes. “Los informadores turísticos se convierten en el mejor recurso del pueblo para incentivar el turismo y su impacto en la economía local”, destaca Martínez, subrayando la buena acogida de esta convocatoria entre los ayuntamientos.

No es la única línea de apoyo aprobada hoy. Con el objetivo de aumentar la visibilidad del destino turístico municipal, se destinan 80.000 euros a la producción de material promocional tanto online como offline en municipios no turísticos. Estas acciones promocionales buscan atraer a más visitantes, beneficiando a 57 localidades. A esta iniciativa se suma una partida de 90.000 euros para la organización de eventos gastronómicos. Con estos eventos, no solo se ofrece una experiencia culinaria única, sino que también se fortalece la oferta gastronómica local y se promueven los productos de kilómetro cero.

Las ayudas no terminan aquí. El Patronato Provincial de Turismo asigna 250.000 euros a mancomunidades comarcales y asociaciones intermunicipales para la creación y difusión de recursos turísticos. Las mancomunidades de Els Ports, Alto Palancia, l’Alcalatén - Alto Mijares y Espadán Mijares son algunas de las beneficiadas. Estos fondos permitirán a los municipios colaborar y crear proyectos conjuntos que enriquecerán la experiencia de los turistas durante su estancia en Castellón.

Martínez resalta la importancia de estas ayudas para posicionar a Castellón como un destino turístico de excelencia. “Es fundamental trabajar de la mano con el sector público y privado para avanzar juntos y mejorar nuestra provincia”, afirma. Esta colaboración busca promover, fomentar e impulsar programas, actividades y eventos que llenen de vida y turismo los 135 municipios de Castellón.