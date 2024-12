Marta Barrachina: "El Hospital General va adelante"

Una vez aprobado el presupuesto de la Diputación Provincial que asciende a 217 millones de euros y que entrará en vigor con el inicio del nuevo año, la presidenta, Marta Barrachina, ha visitado los estudios de COPE donde ha analizado la actualidad.

Una de las cuestiones que podía estar en el aire de cara al futuro es la construcción de un nuevo complejo hospitalario de referencia para la provincia, pero la Generalitat va a hacerlo realidad. Según Marta Barrachina, va adelante y se está avanzando para que el futuro Hospital General ampliado vea la luz.

"Mi tranquilidad es que el Hospital General va adelante. Lo estamos tramitando con el director general que lleva la obra" y detalla que "se están dando los pasos a la vez, porque estas licitaciones son muy grandes y están haciendo la licitación del proyecto y ya se prevé la otra para ganar tiempo".

Sobre otro hospital, el Provincial en este caso, reconoce que falta personal pero cree que se están dando pasos adecuadamente para que mejore su gestión. "Recuerdo al Partido Socialista que estará muy desmantelado el Hospital Provincial, pero es la primera vez que sale en el ranking entre los cien mejor valorados por los pacientes".

Aunque Barrachina reconoce que "nos faltan médicos y nos falta muchísima inversión, pero se están dando pasos de gigante".

Apoyo a la pesca

La presidenta de la Diputación también se ha referido a la situación de la pesca. Censura que la Unión Europea reduzca los días en los que faenan los barcos de arrastre del Mediterráneo y que puede propiciar la desaparición de la flota.

"¿Cómo va a hacer inversión una persona si no sabe si dentro de medio año va a poder salir a faenar al pescar? Hay intereses de lobbies muy importantes en Europa que nos están quitando nuestro pescado. Todos vamos a dejar de comer pescado nuestro, de proximidad y van a tener que traerlo desde Marruecos o desde Argelia", lamenta.

La comisión europea está liderada por el Partido Popular y, Barrachina, como también es presidenta provincial del PP, no oculta el malestar que tiene con su formación continental, aunque también reprocha el escaso peso del Gobierno de España que le está pasando factura a los principales sectores económicos de la provincia.

"Nadie está a la altura. No estuvieron a la altura de los agricultores y no lo están ahora", además al ejecutivo de Pedro Sánchez le lanza un mensaje claro: "El Gobierno de España tiene que tener un peso, no puede ser que el Gobierno de España no tenga peso para negociar la pesca".

Y en cuanto a su formación, "al Partido Popular europeo le tendremos que decir lo que nos pasa, pero no es posible que desde Europa nos hagan daño a la cerámica, a la agricultura y a la pesca. A lo mejor es que somos un territorio afectado por muchas cosas", debido a los problemas por normativas europeas que atraviesan los principales motores económicos del territorio castellonense.

Promoción turística

Y la presidenta de la Diputación también nos ha dejado un anuncio que va en la línea de lo que hace dos semanas decía a COPE su vicepresidente. Una provincia de cine será el eslogan con el que tratará de captar producciones de cines o series, por ejemplo.

"Estamos en una Provincia de Cine. Tenemos Castellón Escenario Deportivo y Castellón Cultural y es posible que tengamos algo más" emplazando a la próxima Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, a resolver el enigma.