La maquinaria cerámica confía en un 2025 de recuperación

La maquinaria cerámica no se quiso perder las grandes citas del azulejo a nivel mundial, y aunque fuera con un número no muy grande, una decena de empresas en total, sí tuvieron presencia en Italia. Y no sólo en la más especializada Tecna, sino también en la propia Cersaie, donde aunque poco, hay espacio para ellos.

Concretamente fueron 2 las empresas de este subsector del cluster provincial presentes. Una de ellas es Sigmadiamant, con cuyo director general, Rubén Gómez, hemos hablado también aprovechando su puesto como vicepresidente de ASEBEC, la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica. Así valoraba su paso por la cita de Bolonia: "La valoración es positivo. Los primeros días hubo una gran afluencia de público y la gente estaba contenta con las visitas que hubo".

En clave empresarial, Sigmadiamant aprovechó para presentar muchas de sus novedades, enmarcadas en la amplia gama de productos. Por ejemplo, importancia reflejó la lámina cerámica de grandes dimensiones. Un azulejo XXL que ya ha cautivado al mercado europeo: "Presentamos todo lo que hemos desarrollado en piezas de gran formato. A nivel europeo está siendo más valorado, mientras en otro siguen con pequeño formato".

Pero esta empresa también suministra herramientas y opciones para su colocación. Y en un ámbito donde la cerámica cada vez más se impulsa en otros espacios, llega otra propuesta interesante como es su gama de colas y adhesivos: "Es una de las familias que presentamos, adhesivos para cocinas, porque la cerámica ya no se queda sólo para revestir paredes y suelos. Ha entrado de pleno en la decoración".

Pero como decimos, los asociados de ASEBEC se repartieron, e incluso fueron mayoría en Rimini. Tecna volvía a ser la cita importante para este sector y ahí los ánimos también fueron positivos. Eso sí, avisa Gómez que la sensación es la de una feria a la baja: "Ha habido un poco de todo. Se está viendo que poco a poco es una feria que va a menos".

De esta manera cerraban su presencia en el principal escaparate a nivel mundial para la cerámica, un evento que esperan sirva de empujón para cerrar el año de la mejor manera posible. Eso sí, el vicepresidente de ASEBEC ya nos apunta que estarán muy pendientes de 2025, sobre todo tras las buenas previsiones que ha presentado su principal cliente y socio, como es el azulejo de Castellón: "Estamos a expensas de ver si cerramos el año con estabilidad porque la previsión no era buena. Para 2025, si ellos despegan, nos ayudarán a que lo podamos hacer nosotros".